54歲前港姐冠軍無懼皺紋願優雅老去　曾傳賣樓抵押后冠還千萬巨債

1995年港姐冠軍楊婉儀淡出娛樂圈多年，2003年與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚後，誕下一對仔女。現時在美國生活的楊婉儀日前（3日）迎來54歲生日，在Instagram上載了慶生照，雖然額頭有皺紋，但她表示自己心境永遠年輕，所以不介意老去。

楊婉儀日前（3日）迎來54歲生日。（IG圖片）

楊婉儀表示不介意變老。（IG圖片）

楊婉儀日前在IG分享生日相，以英文寫道：「我不介意變老 — 我的內在小孩永遠不老。」相中可見楊婉儀身材及樣貌都保養得宜，不過踏入54歲，額頭及面上難免有皺紋，雙眼亦有魚尾紋，但看起來已經比真實年齡年輕。有不少網民留言送上祝福，更大讚成熟的女人更美麗：「生日快樂，我希望你的一天充滿愛、歡笑和蛋糕。為另一個充滿樂趣的一年乾杯」、「越來越老了? 年齡只是一個數字。成熟的女人更有魅力、更美麗」、「你看起來還是一如既往的好看」。

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楊婉儀1995年成為雙料冠軍港姐，加入TVB拍過不少劇集，包括《真情》、《封神榜》、《戇夫成龍》等。2003年與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚後，曾一同開設幼稚園，不過令兩人債務纏身被追過千萬巨債，當時更有傳她將港姐后冠及加州物業作抵押貸款。其後到2019年，楊婉儀與一對子女返回美國三藩市生活，網上開設兒童英語班，以視像教學賺錢。