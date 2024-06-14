夏文汐揭1984年《殺夫》秘聞「過程非常克難」從未介意拍裸露戲
撰文：聯合新聞網
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58歲夏文汐日前為主演經典舊作《殺夫》赴台出席活動，並接受聯合報專訪，提到當年赴台拍《殺夫》的契機，她當年已是香港大明星，接到知名製片徐楓邀約而赴台拍片，徐楓甚至對她說電影是為了她量身定做，若她不演就不拍。
夏文汐看完原作小說後讚不絕口，「主角林市跟我一樣，家世都很可憐，我很小的時候爸爸就已過世，我們家也一樣很窮困，所以很能理解她」。
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夏文汐在《殺夫》裡演出飽受屠夫丈夫長年家暴、性虐待，憤而手刃丈夫的驚世女性，她坦言雖然家境不好，但她的個性卻與林市完全不一樣，只要被欺負就一定會反擊回去：
我當初長得高，運動細胞好，又留短髮，那些男生反而都叫我男人婆呢
不過當初赴台拍片，過程非常克難，她更幽默說當時的酒店根本是「零星級」，設備不算太好，房內就只有一張床，唯一慶幸的是有獨立的洗手間，「當時很寂寞啊，整整2個月沒有其他娛樂，要離開就得搭2小時的船，而且拍攝期間很熱，每天曬太陽，我都變得又黑又醜了，但反而更貼近角色的狀態」。
因為在《殺夫》有裸露戲，是否會有所介意？她笑言一點也不：
我都拍過《唐朝豪放女》這樣的情色文藝片，只要是好劇本，討論過後都很樂意演出
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但提到早年演出《烈火青春》、《唐朝豪放女》，拍過許多激情戲，成為香港一代豔麗女神，問她原因，她一樣表示自己從來沒有界線：
我什麼都想嘗試，想知道自己的不同面貌
她更說自己也演過瘋狂喜劇《我愛Lolanto》，只要能演到好戲，自己完全不設限。
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