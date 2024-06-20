炎明熹傳因不與無綫續約被雪　將缺席周日港台頒獎典禮

《聲夢傳奇》三料冠軍，現年19歲的炎明熹（Gigi）絕對是新一代小天后，一出道即獲無綫力捧，吸金力強，前途無可限量。然而今日卻突然傳出炎明熹即將約滿離巢無綫的消息，有傳雙方當初簽訂的三年合約即將屆滿，並不會再續約。

炎明熹參加《聲夢傳奇》，以大熱姿態奪得總冠軍「傳奇新星」，並同時奪得「專業評選大獎」及「觀眾熱選大獎」，獲TVB力捧。（資料圖片）

《01娛樂》就傳聞向Gigi經理人Maggie求證，其回覆可圈可點，未有否認也沒也承認，只表示：「呢個話題都傳咗好耐！Gigi仲係一直繼續努力面對自己嘅工作同埋學業！貫徹Gigi嘅性格，一切隨遇而安啦。」令離巢傳聞更加似層層。而消息傳出後，更有指Gigi因不續約而被公司雪藏，暫時只會出席商演活動，而其他活動一概不讓她出席，包括今個星期日舉行的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》。

炎明熹絕對是新一代天后接班人，在香港和大灣區都有高人氣。(ig圖片)

傳炎明熹將離巢無綫。(ig圖片)

其實過往已曾傳過類似消息。半年前Gigi將社交平台的工作聯絡方式改成以「outlook.com」為結尾的電郵，沒有經理人電話、電郵等，亦沒有任何與TVB及愛爆音樂相關的聯絡，當時其經理人Maggie就直接否認離巢，表示：「網上有很多資訊，但Gigi和我都一樣受薪於TVB，社交平台久不久更新一次聯絡方式也很平常，純粹是方便大家用更簡單直接的方法聯絡到公司與Gigi。」答法和今次明顯不同。