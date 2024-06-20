Frankie開腔否認出軌後　網上流出女友Christy限動改圖疑混淆視聽

MIRROR的陳瑞輝（Frankie/ 皮皮）日前公開與女友Christy放閃，誰知女方被狂翻黑歷史，有人指她曾任傳銷，其IG密友又貼出大量她的密友限時動態截圖，文中所見她竟自爆做第三者、見一個愛一個等等，自稱周旋於Frankie及另一MIRROR兄弟江𤒹生（AK）之間，甚至貼出床照自認偷食人男朋友，揚言：「我玩厭咗就會爆畀佢條女聽！」舉動令網民咋舌！

Frankie女友的打扮非常進擊。（網上圖片）

再有有關Christy的截圖流出，今次是指Christy做小三，然後在社交平台公開與該男士合照，再發文表示覺得「正印女友」很慘，玩厭就會爆畀女方知。（網上圖片）

而今午（20日）Frankie終於打破沉默，在IG限時動態回應近日的是非，但對女友隻字不提，僅稱：「最近一啲有關我私人生活嘅報導，為皮寶寶同支持我嘅你哋帶嚟困擾，我好抱歉。同時都想澄清，我係喺上一段感情結束後，先正式開始而家呢一段關係，希望大家唔好再作猜測。」亦即否認出軌。

Frankie的感情生活近日備受關注，沒想到放閃後居然引發軒然大波。（IG@frankie729）

Frankie前女友Hei，日前轉貼惠利月前的Story，被指意有所指，有所暗示。（IG@h3il）

他又提到：「以前嘅我，唔了解自己好睇嘅地方，喺舞台放鬆唔到，冇信心。我開心大家最近睇到我嘅轉變，睇到我自信咗，開朗積極咗，打開咗自己，俾到更多好睇嘅自己大家睇。我知道呢啲注意絕對得來不易，我嘅轉變我感受到，我知道大家都感受到。感謝你哋嘅體諒同支持。我會繼續進步，繼續做好，成為一個更好嘅自己，去報答所有皮寶寶同支持我嘅你哋。再次感謝大家。」

Frankie今日（20日）終於在IG限時動態就事件作出回應！

而聲明出現後，網上突然流出一張之前未見過的Christy女友限時動態改圖，內容是：「有時真係難為咗皮皮，朝早要同女朋友報到，中午要返工綵排出show﹐夜晚就急急腳陪我，畀我就真係做唔到。」雖然內容、語氣有點像Christy會說的話，不過這張相就破綻百出，很大機會是有人改圖老屈，想混淆視聽，主要就以下幾個疑點：

（1）這張限動上的圖片，所用的字體跟之前Christy常用的不一樣。

（2）這張限動上的圖片，早前已有原圖流出。

（3）這張限動上的圖片，邊界模糊有「郁動」過痕跡。

（4）密友限定的限時動態，一般右上角的綠色標記都是圓邊，而這張卻是方邊，跟IG一向的設定有分別。

（5）之前流出的限時動態，右上角的點點是打橫的「…」，惟獨這張是打直。

（6）這張限動上的特效、發布時間，跟早前流出的另一張圖一樣，疑從該圖所改。



Frankie發聲明後，網上流傳一張被指是Christy密友限時動態圖，多個特徵都顯示是改圖。（網上圖片，經《01娛樂》後製圈出破綻位置）

這張限動上的圖片，早前已有原圖流出。（網上圖片）

過往流出的限時動態，右上角的綠色標記都是圓邊，不是方邊。（網上圖片）

改圖上的特效、發布時間，跟早前流出的這一張圖一樣，懷疑照Copy and paste。（網上圖片）

有眼利網民就呼籲切勿跟車太貼，無論幾想食花生或是討厭女方形象，都不要胡亂P圖混淆視聽，否則會令人帶風向，質疑以往流出的截圖真確性。