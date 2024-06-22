Frankie女友Christy踢爆沈殷怡與AK玩地下情　女方以17字大方回應

MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）新女友Christy最近被網民踢爆黑歷史，更指她周旋於Frankie和另一位MIRROR成員江𤒹生 (AK) 之間的複雜關係。昨日（21日）流傳一張有關於Christy早年於IG限時動態密友功能轉發沈殷怡的個人照，她一度稱對方為「大陸阿嬋」，另外還大爆AK同沈殷怡是戀人關係，因此被媒體廣泛報道，今日（22日）女主角沈殷怡透過經理人以17字回應與AK戀情的報道。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女朋友Christy最近連環被揭黑歷史。（網上圖片）

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。（IG@frankie729）

沈殷怡大方回應被爆與AK秘戀一事

Frankie新女友Christy曾經於IG限時動態密友功能轉發沈殷怡的個人照，並寫上：「仲有呢個大陸阿嬋樣嘅三線奀星，逼ak block完我仲要特登黎睇我story宣示主權，收皮啦八婆，你條仔一直有偷食㗎onx！」對於沈殷怡（Shirley）被爆與AK秘戀一事，沈殷怡透過經理人大方回應：「我哋唔回應任何唔關我哋事嘅嘢，辛苦哂。」

講到AK與沈殷怡之間的關係，其實兩位都是屬於Makerville旗下藝人，女方曾經在AK於2020年推出的solo歌《蝸牛》擔任MV女主角，二人有緣能夠共同在幕前合作而互相認識！

沈殷怡曾經在AK於2020年推出的solo歌《蝸牛》擔任MV女主角。（網上圖片）