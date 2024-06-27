甄妮疑為炎明熹出頭　怒轟TVB：凍甚麼凍又不是賣到青樓

「樂壇風紀」甄妮雖然淡出多時，但對香港娛樂圈仍相當關心，由《中年好聲音2》賽果，到近月滿城風雨的《東張西望》何伯及何太，她都不時發表意見，更疑為炎明熹抱不平，狂轟TVB﹗



甄妮連環追擊《東張西望》報導何太 斥TVB：何止可悪！還播﹗

「樂壇風紀」甄妮

甄妮6月26日發文：「「拚䠋」不知恥之貨色無人能及，什麼結果對她都無傷，由零歸零 玩死你哋」發文未有指名道姓，但回應中繼續鬧何太及TVB：「TVB｢中3｣歌唱比賽，估計正安排河太將進入決賽🤪🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣包你收視第一☝️」、「佢肯定早已簽約囉咗錢，不做足鐘數就不可落鐘，否則賠償。佢也抓到翹門，半夜隨興開播，玩洩大家！反正佢無所謂！大把時間！車輪戰，網紅就當儲糧，辛苦了😓💪」

「樂壇風紀」甄妮雖然身在台灣，但仍然很留意香港所發生的事。(facebook圖片)

76歲何伯和細逾30年的新何太成為全城討論焦點。(節目截圖)

甄妮連日來繼續怒斥《東張西望》及新何太。（甄妮FACEBOOK）

近年住在台灣的甄妮，原來悄悄返港，更指：「律師費比我年輕時漲價好多，沒想到70+還有機會發信，太好笑了🤣🤣🤣打擊罪犯不遺餘力！💪💪」又為樂壇後輩抱不平：「文明到上太空了，大台還動不動就以「雪藏」做威脅，十分不厚道，己不再是1980年的覇氣台，獨一無二！又不是賣到「青樓」，起碼有錢還可以「贖」身，坐下好商量嘛！凍什麼凍。對有潛力的小朋友是要多培訓，多給機會才是，弄一堆有年紀的在玩什麼把戲？自娛？能玩多久？😨😨不解」似為近日傳因不續約被TVB雪藏的炎明熹抱不平。

炎明熹一出道即成小天后，但近日傳出因不續約被TVB雪藏。（IG：@yiminghay）

炎明熹一出道即成小天后，但近日傳出因不續約被TVB雪藏。（IG：@yiminghay）

炎明熹一出道即成小天后，但近日傳出因不續約被TVB雪藏。（IG：@yiminghay）

甄妮FACEBOOK留言。

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