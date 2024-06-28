張致恒獲網民資助交租仍被踢走　雯雯留言惹擔心：即係叫我去死？

張致恒（Steven）和太太雯雯不時因欠債、離婚消息成為網民討論熱話，上星期愛犬離世令雯雯情緒不太穩定。近日雯雯透露因欠租多時業主下最後通牒要求張家6月30日前搬走，她直言：「依家咁即係叫我去死？」令網民擔心她的消極行為。



雯雯又被CUT電同水 鬧Steven張致恒：我冇攬埋小朋友自殺已叻女

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯分享被逼遷的短訊，內容是：「區小姐，業主通知，因欠租事宜，你們須於2024年6月30日或之前搬離單位，如有疑問可跟業主聯絡。」她說：「終於發生！可以去邊？冇人會租，有都唔會有咁大筆數，又佣金又按金又上期，依家咁即係叫我去死？」

雯雯發文指，籌到錢交租仍被趕走。（IG：@UGLY_MAMA）

6月28日中午雯雯出限時動態透露有人幫手交租：「多謝真正關心嘅你們，交番幾千蚊，再交多兩個月，業主都要我哋走。我一個人能力有限，出面亦冇可能有人租畀我，自己知自己事。又唔係未試過全部人坐喺街冇地方瞓。」雯雯一方面話唔會「放棄」，但又話要同小朋友一齊「離開」：「我連狗都不會放棄更何況小朋友所以如果要瞓街不如一齊離開，唔係發悔（晦）氣，而係冇人會明白，係冇路行。成日話搵社工，社工講過冇可能即時搵到屋畀我！需要時間！我啲狗老，我係唔會放棄！真正關心嘅多謝你們！其他不是真心亦不用再多說了，我已經好累。」

雯雯發文指，籌到錢交租仍被趕走。（IG：@UGLY_MAMA）