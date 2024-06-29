退役AV女王為潮牌宣傳被斥噁心！本尊曬靚相高EQ回應：會坦然面對

日本前AV女優三上悠亞在2023年8月時正式引退、積極發展副業，並成立了自創服飾品牌「MISTREASS」。擁有高人氣的她，近期又與日本知名帽子品牌「CA4LA」合作推出聯名商品，怎料網絡上卻引發一股抵制潮，甚至還有網友抨擊後者是家「噁心的公司」。



三上悠亞為帽子品牌所拍攝的宣傳拍照：（按圖了解）

三上悠亞與日本知名帽子品牌合作，怎料網路上卻引發抵制潮。（Instagram /@yua_mikami）

三上悠亞與日本知名帽子品牌合作，怎料網路上卻引發抵制潮。（Instagram /@yua_mikami）

X帳號只有1.5萬人追蹤的日本女網友「孤高のカリスマ女子ちゃん」，在日前得知三上悠亞的自創品牌將與「CA4LA」推出聯名商品後，忍不住發文寫下：

呃…CA4LA與三上悠亞合作實在太噁心了，真是一間噁心的公司。

這篇貼文曝光後，竟吸引超過1010萬人點閱討論，網絡上也因此掀起一股抵制潮。

日本女網友批評CA4LA噁心，結果吸引超過1010萬人點閱討論。（X / @titin_and_co20）

隨着眾人的討論越來越熱烈，「孤高のカリスマ女子ちゃん」事後又再度發了一篇新貼文，講述她在看完所有人的留言後，發現有大概90%與她抱持同樣的觀點。另外，雖然也有人批評她的言行是在歧視AV女優，但她始終認為該行業本就可受社會公評。

針對網絡上的批評與抵制，三上悠亞則是分享2張美照回應，稱她當時出道只是純粹想變有名，從未想過在達成目標後，自己的一舉一動都會變成話題，但她會把這些批評與風波視為成長的一部分，除了會坦然面對外，也向粉絲們的支持表達由衷感謝。

三上悠亞面對網絡上的抵制與批評，曬出2張美照反擊。（X / @karintouted）

三上悠亞面對網絡上的抵制與批評，曬出2張美照反擊。（X / @karintouted）

台灣AV達人「一劍浣春秋」補充解釋，從之前三上悠亞來台開球再到這次的品牌聯名風波，就可以看出日本人普遍認為AV女優即使退役，也不該成為讓人憧憬的存在。另外，隨着三上悠亞的事業表現不斷進步，難免也會讓部分人士感到過度刺眼。

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