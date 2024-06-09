AV最強人妻與清水健終於破冰！大爆封殺6年原因：打招呼時鹹豬手

日本AV女優白石茉莉奈入行11年，在最近更新的YouTube影片中請來曾合作過的日本AV天王清水健，但其實2人於白石茉莉奈出道2周年合作後就沒再來往，罕見同台把封殺原因說清楚。



白石茉莉奈時隔一年於官方YouTube更新影片，找來知名AV男優清水健，2人聊到2015後有長達6年時間沒有再合作，原來是某次錄製節目（不是拍攝AV）時，清水健看到白石茉莉奈，看到她似乎有點緊張，打招呼時竟上手揉胸說道「放輕鬆一點啦」，而白石茉莉奈將此事告訴經紀人，經紀人火大直接黑名單清水健，直到2022年才解禁再合作。

清水健顯然也被黑名單原因心知肚明，白石茉莉奈講述此事時親自示範「上手過程」，清水健則很不好意地一直道歉「斯咪媽線」。

白石茉莉奈大爆拒絕與清水健合作6年原因：（按圖了解）

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而AV達人一劍浣春秋則表示，雖然2022年解禁了，但他發現從當時拍攝後至今也沒有再合作，對白石茉莉奈是否對此事已釋懷語帶保留，稱可能是為了重啟YouTube頻道才邀來清水健同框。

更多白石茉莉奈靚相：

AV女優白石茉莉奈不時於網上分享性感照。（Twitter@shiraishimarina）

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