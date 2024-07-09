57歲前亞姐突被爆料主持兒童節目疑取笑細路　獨家回應：惡意貶低

人稱「潔儀姐姐」、今年57歲的袁潔儀，1989年參選亞姐入行，該年的冠亞季殿軍為翁虹、萬綺雯、趙靜儀及伍詠薇。袁潔儀入行後曾主持兒童節目《精靈一族》及娛樂資訊節目《今日睇真D》成功為人留下印象。她又拍過《我來自潮州》、《我和殭屍有個約會》等經典劇集。後來袁潔儀轉投TVB，與曾任職武警、從商的內地男友結婚淡出幕前，2014年復出亞視主持婦女節目《我愛下午茶》，再回到TVB演《宮心計2深宮計》及《C9特工》，人氣不減當年。

袁潔儀。

《今日睇真D》曾是亞視皇牌節目，袁潔儀除追訪藝人外，亦會追訪時事新聞。（影片截圖）

日前「ATV亞洲小姐」小紅書上載袁潔儀接受《亞姐百人》訪問片段，片中袁潔儀逐一談論當年對各亞姐的印象，片段下卻有網民突然爆料：「我小時候去過這女的兒童節目，鏡頭下取笑我外貌和名字，那個樣子我一世都記得。」引來網民討論，不過全屬該網民一面之詞。

袁潔儀復出拍戲再到TVB拍劇。（《金宵大廈》劇照）

袁潔儀近年復出拍TVB劇。（《街坊財爺》劇照）

袁潔儀當年以19歲之齡參加亞姐。（影片截圖）

《香港01》向袁潔儀查證消息真偽，袁潔儀回覆稱：「吓？有咁嘅事！我那麼口舌焦油！早就比（俾）監製，編審或者在場的導演同場同事！甚至小朋友的家長都會叫我檢點一下（吓）吧？！咁嘅嘴巴仲可以做七年兒童節目！咁就真係奇蹟！是不是小朋友有誤會？😅希望不是真的！搞到我跟那位小朋友當年的思維想法一樣！是否在惡意貶低我！」

問到是否曾被提醒要檢點，袁潔儀稱：「沒有喎！腦海真的沒有這個場面喎！真係好彩反而有媽咪走來話我好有老師風格！話佢自己小朋友都好聽我話好想同我影相！反正也當是一個鼓勵！我的自信和對著鏡頭開始知道自己做乜！正所謂人家說的開竅！我就是由做兒童節目開始！」對於被指「唔靚女」，袁潔儀則大方稱：「但其他評論說我不美！那是對的！因為不用說當年⋯每一個世紀每一個年代…比我更美的大美女真的多的是！」

袁潔儀以前訪談內容重新被上載至小紅書。（小紅書）

突然有網民爆料。（小紅書）

袁潔儀當年主持兒童節目。（節目截圖）

袁潔儀當年主持兒童節目。（節目截圖）

袁潔儀效力亞視跨世紀，是亞視台柱，隨住亞視熄機，順理成章過檔TVB。在《深宮計》中，蒙住雙眼的袁潔儀，來個演技大爆發，沙啞聲線和無力動作盡見她多年來受盡折磨的痛苦，但她抵住傷痛，一隻一隻字作出埋藏在心底多年的控訴，看得人動容。（圖片來源：視覺中國）

袁潔儀、張文慈。（張嘉敏攝）

亞視欠薪風波，袁潔儀亦有加入追討行列。（資料圖片）

袁潔儀外形甜美。（影片截圖）

袁潔儀一入行便飾演主角。（《藍月亮》劇照）

袁潔儀身形高挑、外貌青澀可愛，完全是做幕前的材料。（影片截圖）