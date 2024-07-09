容祖兒與三位運動員拍廣告　著高踭鞋於跑步機上唱住行Catwalk

備受矚目的體育盛事即將舉行，Joey早前參與電器品牌最新廣告「Game On！」全力為運動員打氣加油。今次廣告將於七月中旬播出，內容講述Joey帶領不同運動員參與演出，為運動員加油打氣。運動不止鍛鍊，同時也是時尚潮流，因此今次特意安排Joey穿上黑色晚禮服，高舉喇叭喊出「Game On」口號，為各運動員打氣助威。

Joey早前參與電器品牌最新廣告「Game On！」全力為運動員打氣加油。

Joey穿上黑色晚禮服，高舉喇叭喊出「Game On」口號，為各運動員打氣助威。

廣告內，長跑運動員羅映潮、香港競技體操運動員陳卓琳、香港霹靂舞代素隊曾子驊等不同體育項目的運動員紛紛亮相，分享了運動為他們帶來的真實和自我超越的精神，廣告紀錄了各人堅持與熱愛運動的原因，以眾人內心獨自燃點起的運動魂。

長跑運動員羅映潮

香港競技體操運動員陳卓琳

香港霹靂舞代素隊曾子驊

導演更安排Joey穿上高跟鞋，在跑步機上優雅地行Catwalk，製作團隊擔心危險及有難度，因此叫Joey「做個樣」，並沒有開動跑步機，但她笑言要親力親為，著慣高跟鞋跳舞的她，揚言著高跟鞋上跑步機無難度，笑言更要一邊跑一邊唱《跑步機上》。

Joey著住高踭鞋於跑步機上行Catwalk，本來工作人員怕她出意外，叫她「做個樣」算。

但Joey堅持親力親為，揚言著高跟鞋上跑步機無難度，笑言更要一邊跑一邊唱《跑步機上》。

等待最後拍攝時刻的空檔時，Joey突然調皮的拿出一台單車在拍攝場地騎起來，展現了她專業以外天真鬼馬的一面，看來她私下也相當投入運動世界。