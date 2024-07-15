港姐2024｜退選佳麗不滿合約限制半年娛樂活動 樂小姐：保障佢哋

樂易玲（樂小姐）今日（15/7）現身將軍澳出席無綫《2024香港小姐競選》記者招待會。對於近日有不少退選佳麗於網上大爆料指不滿合約規定而退賽，當中更有佳麗表示被合約嚇怕而退出。而上屆退選的孫伊寫下長文，解釋退賽的原因指原來TVB給她們簽的合約多達一百多頁，而且總決賽一入選就要跟TVB簽5年，不能參加其他電視台的節目，也不管拿獎與否，而且，沒有進入總決賽的也需要限制娛樂活動半年。

對於有退選佳麗網上爆合約細節，樂小姐表示沒有不滿。（葉志明攝）

樂小姐接受《香港01》訪問時表示：「其實香港小姐份合約，係經過公司好嚴謹嘅法律去定，咁多年都係咁。而且咁多年嚟我哋真係想搵到一啲佳麗佢哋真係有心，係經過呢個比賽，不管輸或贏，都想幫香港宣傳，同時俾人知道啲女仔都有好嘅一面。佢哋要有呢個心同志向。如果真係有問題，就唔會有咁多佳麗唔覺得有問題。」

對於有退選佳麗網上爆合約細節，樂小姐表示沒有不滿。（葉志明攝）

至於合約條款中限制半年娛樂活動，樂小姐表示：「其實由佢簽咗嗰份合約開始，佢哋有訓練期三個月，喺呢3個月裡面，佢哋係應該好集中精力訓練，去準備自己，係冇可能喺訓練期間走去做其他嘢，變咗咁樣對佢自己都唔好。而3個月之後，到我哋準備正式嗰晚比賽，前後都用咗3至4個月，咁所以點解會有呢條條例，就係首次喺呢半年，如果你選擇入呢個訓練營，加上我哋選中你嘅時候，你就真係要俾心機，盡自己嘅能力去學多啲嘢，將自己蛻變成一個更加好嘅女仔，咁所以呢個都係保障佢哋。」

樂小姐和何小慧今日出席港姐記招。（葉志明攝）