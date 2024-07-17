陳曉東獲細14歲嫩妻陪伴現身記招「靚樣曝光」仲落場幫手做一件事

49歲的陳曉東跟小14歲的王妤嫻結婚超過10年，育有2女相當幸福，日前他在台宣布9月28日攻蛋開唱，老婆愛相隨之外也負責直播，跟線上網友熱絡互動，陳曉東笑說：「她現在跟我的粉絲很熟。」



他9月過完50歲生日後，就要站上台北小巨蛋舉行「REFLECTION心有獨鍾30週年」巡演，打趣稱要發壽桃給觀眾：「我來台灣時22歲，今年就50大壽，時間過得很快，感覺台灣給我很多愛，那麼多年下來，『心有獨鍾』讓我打開很多東西，在那個年代，很短的時間得到很多關注。」透露出滿滿謝意。乾脆再拚一胎當成生日禮物？他說老婆恢復身材後較無意願，自己覺得自然就好，有就當成禮物、沒有也無所謂。

陳曉東宣布9月28日首度攻蛋開唱。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

陳曉東即將迎來50歲生日。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

陳曉東老婆王妤嫻曾為護理師。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

陳曉東（右）跟小14歲的王妤嫻，交往9個月後閃婚。（微博＠陳曉東）

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陳曉東開心預告會替台北站調整歌單，2位女兒朵朵、多多正在特訓，將會隨他一起攻蛋擔任嘉賓，他說：「她們會劈腿，我做不到，很擔心她們拉筋時會拉斷。」他自認不是虎爸，老婆在管教方面比較嚴格，但並非一昧追求成績，而是尊重女兒的意願，讓她們追求自己的興趣：「反而我會比較心痛，怕她們的腳跳歪了、變形了。」

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