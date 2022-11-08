鋪鋪Poker｜陳曉東熄燈玩手機突頭暈嘔吐入院　醫生：2日內恐失明

【陳曉東／鋪鋪Poker】47歲的陳曉東上個月剛完成巡迴演唱會，最近他上節目《鋪鋪Poker》透露因在房間關燈滑手機，差點失明，更透露驚悚的治療過程，直言若不是手被綁住，應該會打醫生一拳！



陳曉東最近上節目《鋪鋪Poker》聊到過去眼睛差點失明的經歷。他透露，先前在橫店拍戲，有一次在酒店關燈滑手機，滑到一半突然發現頭有點暈，還暈到去廁所吐，上網一查症狀懷疑是青光眼：「還說如果不及時醫治，兩天內就有可能失明。」後來視力越來越模糊，就像在水中看東西那樣，但手邊還有戲要拍只好撐到拍完戲，搭車就醫的幾個小時中一度擔心自己會失明。

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陳曉東到了醫院檢查後，醫生則表示要將藥物注射進去眼睛，才能一勞永逸。陳曉東事後回想起這件事情直言治療過程相當恐怖，尤其是看到針插下去另一隻眼時，他嚇到全身僵硬，而治療完成後他的眼睛也恢復正常，像是「開了燈」，眼前一下就明亮了，他更呼籲在場的來賓滑手機一定要開燈。

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