追光吧！哥哥︳陳曉東偕妻女北京過年　提利是銀碼滴汗：太恐怖了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-10 09:30

陳曉東加入比賽節目《追光吧！哥哥》，比賽之際接受LiTV立視線上影視專訪，45歲的他年紀是所有哥哥裡第二大，卻笑稱自己是團體裡的哥哥也像弟弟：

看到志朋（陳志朋，追光年紀最大）為自己的表演小疏失自責掉淚，也跟著心疼與動容他的努力，想像哥哥般給他比原本更多的打氣！看到其他弟弟多元化精湛才藝，是我所欠缺的部分時，我則更虛心去學習彌補自己的不足！ 陳曉東

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總是將自己保持在最佳狀況的他，對LiTV坦承自我要求很高：「為了《追光吧！哥哥》，我提早數月便開始準備，請老師進行體能訓練，循序漸進調整，讓身體適應未來任何挑戰！」也因為如此用心，讓陳曉東是節目裡深受佳評的哥哥之一。除了「追光」，大批粉絲仍心心念念他在戲劇上的演出進度，陳曉東說：「正在收劇本與評估，希望很快有好消息跟大家說！期盼有機會能再演出像《蘭陵王》裡宇文邕這類腹黑又深情的霸道君王。」

帶著愛妻與兩個寶貝女，今年會在北京過年的陳曉東，預計一起跟爸爸圍爐守歲，被問紅包預計要給「夫人」包多少？沒想到陳曉東立刻大喊：「不可以問這麼恐怖的問題！我老婆已經在旁邊做出數錢的手勢了啦！」堅持不透露金額，「寵溺魔夫」好代表的他，其實早早就準備妥當了，當然還有給長輩與兩位女兒的心意：「不光過年，老婆日常喜歡什麼包款或東西，我都會做到！」

新冠肺炎疫情延燒影響，陳曉東原本不少行程都受影響：「希望疫情快過去，真的非常想念大家！你們知道嗎？工作之餘我在這裡仍在看綜藝節目『台灣紅不讓』哩！看到乃哥（徐乃麟）跟城哥（曾國城），都覺得特別開心！當然還有音樂活字典的佼哥（黃子佼），還有絕不能忘記的憲哥（吳宗憲）！記得那時我的演唱會上跟憲哥連線互動，現在印象仍很深刻！」聊到憲哥，陳曉東除了謝謝照顧外，更表態希望有機會能上憲哥的節目，得知陳曉東的許願後，憲哥也隔空喊話「咱們一定要好好碰面敘舊一下！我們都很喜歡曉東，平常還會哼唱他的歌，有機會一定邀請他來上節目。」

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