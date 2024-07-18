書展2024｜麥紫莉超性感現身簽名會　送男粉絲抱抱但要雙手垂低

27歲麥紫莉最近推出首本寫真集《Chili Flavor》，昨日（17日）於書展2024舉辦簽書抱抱會，頭3名粉絲可以與麥紫莉抱抱。麥紫莉身穿黑色性感吊帶裝現身，在場的粉絲見到她一出場已經立即哄動，霍哥亦有到場支持她，二人更即場交換禮物及來個擁抱，麥紫莉更即時脫下外套與霍哥抱抱。

現年27歲的麥紫莉最近推出首本寫真集《Chili Flavor》。(胡凱欣 攝)

麥紫莉身穿黑色性感吊帶裝現身。(胡凱欣 攝)

霍哥亦有到場支持她，二人更即場交換禮物及來個擁抱。(胡凱欣 攝)

麥紫莉更即時脫下外套與霍哥抱抱。(胡凱欣 攝)

麥紫莉接受《香港01》訪問時被問到穿得這麼性感會否覺得很清涼，她表示有點熱：「我依家著住西裝褸覺得有啲熱，其實我咁樣著最主要係第一今日係寫真啦，我覺得咁樣著都合理嘅，乎合返個場合嘅。咁我諗我應該唔會包到上頸咁樣㗎嘛。」

麥紫莉被問到穿得這麼性感會否覺得很清涼。(胡凱欣 攝)

麥紫莉被問到穿得這麼性感會否覺得很清涼。(胡凱欣 攝)

麥紫莉覺得著住西裝褸覺得有啲熱。(胡凱欣 攝)

麥紫莉成功激減30磅推出寫真集，瘦身後她上圍依然澎湃，她被問到有沒有心得時，她說：「真係要健康飲食，真係減唔減胸係一回事，咁但係就你蛋白質要夠，要支撐你嘅肌肉，儘量令到個胸部唔好縮咁多水。」難怪麥紫莉雖然瘦了這麼了多但仍然可以保持上圍本豐滿。

麥紫莉成功激減30磅推出寫真集，瘦身後她上圍依然澎湃。(胡凱欣 攝)

麥紫莉話要食兔啲蛋白質。(胡凱欣 攝)

難怪麥紫莉雖然瘦了這麼了多但仍然可以保持上圍本豐滿。(胡凱欣 攝)

麥紫莉話要食兔啲蛋白質。(胡凱欣 攝)

麥紫莉被問到要與一班男粉絲抱抱會否覺得尷尬，她表示可以接受的：「因為佢哋都有同我講o唔ok？我話ok嘅，第一次同啲粉絲互動啦同埋當係答謝佢哋。因為我記得有一個係同我講我等你書，我等咗你7年啦，我終於等到啦，嗰下我好開心，好想諗啲一啲嘅詞去同佢哋去互動下，多謝佢哋。」

麥紫莉被問到要與一班男粉絲抱抱會否覺得尷尬。(胡凱欣 攝)

麥紫莉簽名會頭3名粉絲可以抱抱。(胡凱欣 攝)

麥紫莉同粉絲互動。(胡凱欣 攝)

麥紫莉被問到要與一班男粉絲抱抱會否覺得尷尬。(胡凱欣 攝)

麥紫莉簽名會頭3名粉絲可以抱抱。(胡凱欣 攝)

麥紫莉同粉絲互動。(胡凱欣 攝)

麥紫莉被問到要與一班男粉絲抱抱會否覺得尷尬。(胡凱欣 攝)

麥紫莉簽名會頭3名粉絲可以抱抱。(胡凱欣 攝)

今次是麥紫莉第一次推出寫真集，她被問到是否已經有推出下一本的打算？她表示有這個打算：「下一個我係有呢個打算嘅，咁但係我覺得睇吓攝影師佢想唔想啦，咁同埋睇下大家傾下可以係關係邊一個主題啦。」

今次是麥紫莉第一次推出寫真集。(胡凱欣 攝)