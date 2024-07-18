書展2024｜港姐賴彥妤推處女作　被問會否帶「男性朋友」回家咁答

2021年前港姐賴彥妤（Vivienna）昨日（17日）於書展舉行《治癒哲學 Vilosophy》簽書會，好友李龍基、黃洛妍、何展睿、陳善渝、支譽儀、鄧伊婷亦有到場支持，賴彥妤由港姐變才女，她接受《香港01》訪問時表示，這本書靈感來自今年參加了一個身心靈start up：「咁就同出版社傾，希望可以宣揚身心靈同埋情緒健康，咁嚟緊都會想入啲機構同學校去宣揚正能量。」她指想更多人更多人留意「用生命影響生命」。

2021年前港姐賴彥妤（Vivienna）昨日（17日）於書展舉行《治癒哲學 Vilosophy》簽書會，好友李龍基、黃洛妍、何展睿、陳善渝、支譽儀、鄧伊婷亦有到場支持。(胡凱欣 攝)

賴彥妤指想更多人更多人留意「用生命影響生命」。(胡凱欣 攝)

賴彥妤提到籌備過程有點艱辛：「因為我就有咗個短時間去做籌備呢本書，差少少就變不可能任務㗎啦，不過好彩遇到個好好嘅團隊，鼓勵咗我做呢件事，咁就實現咗我人生checklist嘅一個夢想。」賴彥妤被問到感情方面問題時，她則表示現在還未有：「因為今年都好多新嘗試，籌備新舖頭啦，跟住又寫書啦，前排又考埋試添，嚟緊想充實自己生活，唔諗感情住。」原來她的方法就是忙足多小時，沉迷工作就不用想感情。

賴彥妤被問到感情方面問題時，她則表示現在還未有。(胡凱欣 攝)

賴彥妤提到籌備過程有點艱辛。(胡凱欣 攝)

賴彥妤說到家人亦有問到她的感情事，她指家人問到她會否帶「男性朋友」回家：「媽咪都有擔心嘅！」她一於少理，工作行先。

賴彥妤一於少理，工作行先。(胡凱欣 攝)

新一屆港姐已經開始，今年的候選佳麗更可以到不同的地方拍外景，她被問到會否羨慕，她表示：「因為佢哋可以去唔同嘅地方啊，因為回想返我哋選嘅時候，我哋嗰屆就有個真人騷嘅，不過就冇得出外景，即係冇得出埠嘅，咁所以我覺得呢佢哋好幸福啊，可以去5個唔同地方添啊我知道。」她表示拍外景可以從中有不少的得着，她說選美就像一個訓練營。

賴彥妤羨慕今屆候選佳麗可以到不同的地方拍外景。(胡凱欣 攝)