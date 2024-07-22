書展2024｜翁靜晶講「紙盒藏屍案」五大疑點　暗示兇手係林過雲？

1974年「跑馬地紙盒藏屍案」為轟動一時的香港懸案。翁靜晶早前在灣仔會展書展舉行系列講座，介紹新書《危險人物2.0》，再談轟動一時的「紙盒藏屍案」疑點及後續。提到當年歐陽炳強出獄改姓後，其後獲告知要和一名內地來港女子結婚，「唔知係咪街市度識」，現場即哄堂大笑，因網絡紅人何伯與新何太就是在街市相識。

除此之外，翁靜晶亦談及「跑馬地紙盒藏屍案」當中的疑點，更提到了另一位連環殺手，人稱「雨夜屠夫」的林過雲。

跑馬地紙盒藏屍案，是一宗於1974年12月17日早上揭發的謀殺案件，在香港曾轟動一時。（截圖)

翁靜晶早前衽書展分享會上大談1974年「跑馬地紙盒藏屍案」。（資料圖片）

紙盒冇拖行痕跡

當日，翁靜晶在分享會上提出疑點，表示案中的紙盒並沒有拖行的痕跡，而當年一位人稱「光頭探長」就叫另一名女警坐入紙盒之中，並發現無可能拖行紙箱，所以當年警方就鎖定第一案發地點是在棄屍附近。

翁靜晶翻查當年資料，發現有很多疑點。（YT截圖）

「新證據」被埋沒？

會上亦講到，當年歐陽炳強被告到上訴法庭時，曾出現新證據，指有人話見到有一架車停在棄屍地方附近，有幾個人抬出一個紙箱擺在那個地方，但最終這個人就不肯出面做證人。翁靜晶表示，當年風氣保守，很多人都抱着「生不入官門」的思想。

1974年發生的跑馬地紙盒藏屍案是香港開埠而來首宗無目擊證人、無認罪口供、單憑科學鑑證而定罪的謀殺案，曾多次被拍成電視劇及電影，任達華、江華等藝人都曾經扮演過歐陽炳強的角色。（《紙盒藏屍之公審》截圖）

真兇係林過雲？

另一個關鍵線索就是，警方在死者卞玉瑛身上發現一些銅絲及金屬，最後就指出案發地點為工場。而歐陽炳強亦於跑馬地安美飲品公司兼職店員，這個公司後方就有一個工場。

這時候，翁靜晶就說了一個「題外話」，表示當時「雨夜屠夫」林過雲的爸爸亦是開工場的，做電單車租售生意，也有工場負責維修電單車。翁靜晶再次表明，說：「我冇話係佢，但係係咪有咁多可能性呢？」

翁靜晶暗示兇手係林過雲？（截圖）

1974年「跑馬地紙盒藏屍案」為轟動一時的香港懸案。（截圖）

歐陽炳強入唔到第一兇案現場？

近年翁靜晶曾表示過「歐陽炳強是冤枉的」。她在會上也說，當年警方上門搜查時，懷疑歐陽炳強是兇手。不過歐陽炳強就表示自己並沒有公司後方工場的密碼鎖的密碼，並不能打開，而更重要的一點是，工場內有很多人返工。之後警方只將歐陽炳強的工作服取走了，而沒有取走其他人的工作服。後來，警方又取走了歐陽炳強和家人的家中所有衣物，並給了他們300元買新衫。

歐陽炳強早年放監，翁靜晶亦有講及他的近年生活。（截圖）

翁靜晶講「紙盒藏屍案」五大疑點。（網上圖片）

死者走入工場借電話不合理

警方當年推斷死者卞玉瑛曾去工場後方的一個位置借電話，後來歐陽炳強色心起，因強姦不成而將她殺死。翁靜晶亦指出當中有不合理之處，因電話設在工場之內，要走入工場才能借電話，試問一個普通人又怎會知道工場有電話？再者，公司外就有兩檔生果檔，而生果檔亦均有電話，正常情況理應會向生果檔借電話而非走入一個陌生環境借電話。