70年代玉女歌手陳秋霞借出新書公開向亡母認錯：佢已經聽唔到

70年代玉女歌手陳秋霞今日（23/7）現身灣仔為其新書《媽媽語錄》舉行發佈會。提到相隔7年再出新書，秋霞受訪時笑言：「因為七年之癢，唔出唔得，咁啱又係我媽咪一百歲冥壽，亦係我入行五十週年，咁所以今日特別搞呢個活動嚟慶祝我嘅。而呢本新書入面就會透露我由幾歲開始接觸電影同埋音樂等等，然後點樣入行做明星嘅過程。」

陳秋霞多年前不幸患上乳癌，她透露仍要服食兩年抗癌藥物。（葉志明攝）

陳秋霞在新書中亦大爆為人妻子時與老公相處鬧出大笑話：「當時嫁咗人，好多嘢都唔識，試過自己媽咪問我有冇問老公攞家用？我反問返佢乜要攞嘅咩？呢啲笑話我都寫咗喺本書度，因為怕自己年紀開始大，怕好多細節唔記得，咁所以今年將我仲記得嘅趣事，開心或唔開心嘅事寫成書。」

陳秋霞相隔7年再出新書《媽媽語錄》，兩名女兒亦有到場支持。（葉志明攝）

陳秋霞又指自己想借新書向已故母親道歉：「雖然佢已經聽唔到，但我選擇寫書公開道歉，同時我喺書入面提到同大女相處當中係有好大嘅困難，我喺佢哋心目係一位『恐龍媽』，喺咁多年來，我畀咗好大壓力佢，有一日我有感而發寫咗一首歌畀佢，歌名叫做《我倦了》，係用佢嘅身份嚟鬧我自己。包括過去嘅小風波，過去點相處，幾乎我係用首歌去道歉，明白到自己過去畀咗好大壓力佢，希望將來相處方式會改變。而家大女都為人母親，變咗好多嘢佢係明白我出發點都係愛佢哋。」