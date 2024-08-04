鄭中基出錢出力培訓新血　突與經理人及公司割蓆令新人前路堪憂？

鄭中基（Ronald）數年前開設旗下網絡頻道「機動電視台」，YouTube有超過65萬訂閱。除了自己出鏡擔任台柱外，亦用七位數字兼碌盡人情卡培育演藝圈新血。去年舉辦演員訓練班「機動兵工廠」，幾位新人亦獲簽約至機動娛樂旗下。不過，這位「廠長」昨日（3日）宣布與「副廠長」兼經理人何慶湘即時中止合作，斥對方工作及道德操守有問題，又透露自己情緒及健康出現問題，那麼他旗下的新演員又何去何從？

鄭中基突出出Post指合作多年的經理人何慶湘工作及道德操守有問題，宣布與機動娛樂即時中止合作。（fb圖片）

何慶湘與鄭中基合作多年，他亦是機動娛樂幾位新人的經理人。（IG圖片）

Ronald去年初宣布舉辦演員訓練班「機動兵工廠」，從600幾報名者中選出6位學員，經過8堂特訓後，「阿杰」成為最佳學員，Ronald在訓練班開鏡儀式上大談自己的抱負，表示自己找來「阿卵」楊偉倫、「蝦頭」楊詩敏及謝君豪等做導師，好希望學員學到嘢，又說：「簽咗（合約）我哋當然會幫佢搵工作啦！拍戲、廣告、我嘅Channel拍下片先都得！」

Ronald去年初宣布舉辦演員訓練班「機動兵工廠」，從600幾報名者中選出6位學員。（資料圖片/陳順禎攝）

Ronald為演藝訓練班計劃出錢出力，斥資7位數提供全方位訓練。（資料圖片/陳順禎攝）

Ronald曾在專訪中大談搞訓練班原因，指自己拍網片時，認為有部份題材應由年青人擔綱，又說：「我做咗咁耐，我都會問自己『喺呢個圈子裡面，我有咩可以貢獻出嚟幫助呢個圈呢？』因為我喺呢個圈得到好多經驗等等，我唯一能夠做嘅，就係將我嘅知識傳遞下去！發掘更多新人，培養佢哋！」因此，有別於外間其他選秀節目，「機動兵工廠」是較為全方位的。

鄭中基就表示，自己在這個圈子得到很多，現在希望將知識傳遞予下一代，發掘和培育新人。（資料圖片）

而阿杰（周芷慧）、超酸（陳昭煊）、何求、Edwin（李煥林）都成為了機動娛樂藝人，不時於頻道亮相，有鄭中基出現的集數，觀看數當然明顯高一大截。如今鄭中基忽然離開，恐怕對機動電視台會有很大影響。觀乎何慶湘的IG檔案，她亦是阿杰（周芷慧）、超酸（陳昭煊）、何求、Edwin（李煥林）經理人，估計四位仍然會留在機動娛樂，但未知拍片及發展方向會有何變動。《01娛樂》曾聯絡這幾位新人，至截稿前仍未有回覆。

阿杰（周芷慧）、超酸（陳昭煊）、何求、Edwin（李煥林）都成為了機動娛樂藝人，不時於頻道亮相。（YouTube@機動電視台）

（左起）何慶湘、超酸、阿杰上月底一齊拍片，看來感情不錯。（IG@kilbychan）