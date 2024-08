由鄭中基(Ronald)成立的機動娛樂,原為鄭中基的個人經理人公司,並在2020年3月開設YouTube頻道機動電視台RTV作為個人頻道,在YouTube大受歡迎,幾位工作伙伴都不時出鏡一齊拍攝。8月3日鄭中基突然在社文網宣布:「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題,本人與機動娛樂立即終止合作,有關工作交接問題會另作安排。」令人震驚。



鄭中基成立機動娛樂,與何慶湘合作多年。(IG:@sheung_sheung_sheung)

何慶湘不時與鄭中基一起拍攝。(IG:@sheung_sheung_sheung)

翻查紀錄鄭中基19小時前,仍在FACEBOOK收集匪夷所思系列投稿,突如其來變故令外界嘩然。鄭中基太太余思敏在同日早上曾發IG STORY:「Good morning HK, Something big are coming……want to see?」並tag了老公鄭中基、何慶湘及機動電視台IG,令人聯想是否有關連。

鄭中基帖文一出令人嘩然。(鄭中基FACEBOOK)