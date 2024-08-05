鄭中基突宣布與經理人終止合作　今公司發聲明指何慶湘已正式離職

鄭中基（Ronald）日前（3日）突然在社交平台宣布與經理人何慶湘終止合作，聲明：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」相隔約一小時後，鄭中基再度發文表示因個人情緒及健康問題，會暫時休息。

鄭中基帖文一出令人嘩然。（鄭中基FACEBOOK）

鄭中基8月3日下午約2時45分再度更新，指9月尾2場高雄演唱會後會暫時休息。（鄭中基FACEBOOK）

今日（5日）鄭中基的公司發聲明表示何慶湘已正式離職及鄭中基之後的打算。

何慶湘出任鄭中基經理人多年。（IG：@sheung_sheung_sheung）

聲明全文如下：

在2024年8月3日，任職經理人的何慶湘小姐已正式離職。



而鄭中基先生因個人情緒健康問題，將會在完成手頭上所有工作，包括「澳娛綜合鄭中基My Only One音樂會」、「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場」後，鄭中基先生將暫時休息，直至另行通知，感謝各方的厚愛。



本公司旗下YouTube channel「機動電視台RTV」，將進行節目調動安排，在未來仍會如常運作。



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