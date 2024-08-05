鄭中基突宣布與經理人終止合作 今公司發聲明指何慶湘已正式離職
撰文：胡凱欣
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鄭中基（Ronald）日前（3日）突然在社交平台宣布與經理人何慶湘終止合作，聲明：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」相隔約一小時後，鄭中基再度發文表示因個人情緒及健康問題，會暫時休息。
今日（5日）鄭中基的公司發聲明表示何慶湘已正式離職及鄭中基之後的打算。
聲明全文如下：
在2024年8月3日，任職經理人的何慶湘小姐已正式離職。
而鄭中基先生因個人情緒健康問題，將會在完成手頭上所有工作，包括「澳娛綜合鄭中基My Only One音樂會」、「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場」後，鄭中基先生將暫時休息，直至另行通知，感謝各方的厚愛。
本公司旗下YouTube channel「機動電視台RTV」，將進行節目調動安排，在未來仍會如常運作。
本公司旗下品牌「大佬好嘢」，存貨已全部售罄，網店如有新貨品將立即通知大家，未來運作亦一切如常。
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