鄭中基長文承認患抑鬱症壓力爆煲︰會去美國參加戒酒中心嘅療程

鄭中基8月3日連發兩個帖文，宣布與合作十年的經理人何慶湘終止合作，未料相隔約一小時，鄭中基再度發文指自己健康出現問題，要「暫離開好作休息。」令人震驚。8月6日約2時20分，鄭中基再發長文交代現況。



鄭中基突宣布與經理人何慶湘終止合作 「工作及道德操守有問題」

鄭中基與經理人終止合作後 突稱情緒健康現問題︰要離開好作休息

鄭中基8月3日連發兩個帖文令外界相當震撼。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基指搞笑背後患上抑鬱症。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基指自己再次做個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，壓力終爆煲。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基為了太太余思敏及兩名子女，決定勇敢面對病情。（IG：@tinyeyes39）

留言全文如下：

「大家好。

早前我發咗一個關於我公司同埋我健康嘅聲明，引起咗好多朋友嘅關心亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作，希望可以好好咁處理再次交代，唔想影響太多人。

今日我想講一下我自己嘅問題。大家平時見到我大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁。其實咁多年黎我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。仲記得2000年我因為喺飛機醉酒鬧事，引致好多我嘅fans失望，仲有影響到我嘅家人，後來我決心戒咗酒，想要做一個清醒嘅人。之後喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。

直到我遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭，有兩個小朋友，喺一件好幸福嘅事。

但當面對壓力、面對工作、面對人嘅時候，原來我自己嘅問題係無徹底解決到，好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

喺搞笑、娛樂大家嘅背後，係朋建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。

接下來我要去解決自己同公司嘅問題，我完成手上嘅工作後，會去美國參加戒酒中心嘅療程，都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。

呢幾日佔用咗大家嘅時間同埋媒體版面，好對唔住，我希望自己嘅問題真係可以自己去解決，多謝。」