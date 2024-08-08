鄭伊健台灣演唱會｜獲舒淇「現身」撐場 一原因呻開騷嘉賓勁難搵
撰文：聯合新聞網
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鄭伊健出道37年，11月23日將首次到台開唱，地點選在高雄巨蛋，昨（7）日記者會上女神舒淇也錄製影片祝福他，他笑說先前有請她去香港演唱會，這次高雄開唱會邀她，但不確定她在不在台灣，會邀上台嗎？他笑說：「不能用她太多次！」
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鄭伊健難掩興奮地跟粉絲們打招呼，提及許久未與歌迷碰面的感受及開唱心情，他表示：「這是我第一次到台灣做大型個唱，心情上有點緊張，也會有點擔心，因為過往演唱會去了很多不同地方，但一直沒有機會來台灣開唱，這期間也陸續收到許多台灣粉絲留言希望能辦台灣場，如今終於完成心願，我跟團隊會盡力做出一場精采的演出呈現給大家，也希望每一位觀眾都可以帶著開心的回憶離場，這也是我每次開唱的目標及希望！」
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舒淇特別錄製宣傳影片，鄭伊健笑說：
她是幫我宣傳，希望不要太勞煩她，我在香港有邀過，和她老公，這次不知道她在不在台灣 。
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至於其他的嘉賓人選，他表示：「現在還在想，我的演唱會不像其他歌手請嘉賓上來講話，我的嘉賓沒有話可以講，一直在表演，所以我很難找，也不好意思， 我的演唱會會做比較像電影的感覺，不會講太多話。」
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