無綫當家小生衝破異台戀女友去探班被捕獲　男方一舉動粉絲讚貼心

37歲的張振朗和女友楊偲泳（Renci）近年愛情、事業兩得意。張振朗於2019年5月被網民踢爆在日本東京與當時仍是ViuTV藝人身分的楊偲泳著情侶裝拍拖，回港後直認不諱，二人拍拖至今感情隱定，近排還愛得愈愛愈高調，經常帶對方出席朋友聚會，楊偲泳更早已融入張家，故經常被傳「好事近」。

張振朗獲無綫力捧，成為當家小生。（資料圖片）

張振朗近年人氣急升。（IG@owencheung）

楊偲泳早前憑《毒舌大狀》入圍金像獎「最佳女配角」，以性感造型行紅地氈。（資料圖片/陳順禎、梁碧玲攝）

楊偲泳Renci身材好好。（IG@renciysw）

而事業上，兩人都非常旺對方，自拍拖後，張振朗連續兩年在《萬千星輝頒獎典禮》上得獎，成為首位獲頒「飛躍進步男藝員」僅一年就獲得「最受歡迎電視男角色」的男藝人，獲無綫力捧的他近年還憑《踩過界》系列、《機場特警》、《反黑路人甲》、《使徒行者3》以及剛播完的《反黑英雄》等劇集而人氣急升，「視帝」之位指日可待。而楊偲泳亦憑電影《毒舌大狀》，獲得《第42屆香港電影金像獎》的「最佳女配角」，演技獲得肯定。

張振朗與楊偲泳越愛越高調，這張家庭照力證女方已融入張家外。（IG圖片）

《毒舌大狀》Re-U，楊偲泳激罕攜眷出席，未知是否幫手搭路帶男友進軍影壇？（IG@renciysw）

張振朗亦有帶女友出席好友飯局。（IG圖片）

早前，張振朗在佛山趕拍無綫新劇《刑偵12》，原來女友楊偲泳都有去探班，兩人更被身兼劇組工作人員的粉絲捕獲，並大方合照。該粉絲事後在社交平台分享合照，並興奮寫道：「兩個人都好可愛，祝幸福。白天還在現場拍攝的時候和朗哥說：其實我超鍾意你女朋友，沒想到晚上就見到了，見到的那一刻心臟砰砰跳。朗哥指著我和Renci說：佢話佢鍾意你。接著Renci和我打招呼，笑起來實在是太可愛啦！朗哥還超貼心問我要不要和Renci合照，那當然要！」

楊偲泳早前到佛山探女友班。（小紅書）

粉絲愛屋及烏。（小紅書）

相中，楊偲泳無懼顯得臉大，親自揸機，齊齊舉「V」自拍。網民看合照後紛紛留言：「好甜啊他們倆！」、「距地好襯」、「好sweet，好鍾意佢地啊」。