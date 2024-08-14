法證先鋒6第3集劇情｜蔣祖曼暫住黃宗澤屋企　興師問罪勁似女主人

法證先鋒6第二集回顧：

趙璧渝在發現屍體後懷疑生病，於是走到蔡潔家暫住數天，經蔡潔檢查體溫後認為她沒有生病，於是開解她。但蔡潔指自己是法醫，不會為在生的人看病，所以她就拿出酒來與趙璧渝聊天。蔡潔走到浴室洗澡，鏡頭一轉發現她身上有多條傷痕，然後就湧現一段段痛苦的回憶，原來是這個人在蔡潔身上劃下一道道的傷痕，到底這個人為何要在蔡潔身上劃下一刀又一刀？蔡潔突然覺得身體不適，身上的止痛藥亦已經吃完，她見附近有一間診所仍然營業，於是走進去看醫生。但在門口突然卻步並震驚的看着裡面，有一位令蔡潔充滿陰影的人坐在裡面，勾起了她的一段恐怖回憶。到底這個人是誰，與當日在身上劃下一道道傷痕的又是否同一個人？

蔡潔走到浴室洗澡。(影片截圖)

到底這個人為何要在蔡潔身上劃下一刀又一刀。(影片截圖)

有一位令蔡潔充滿陰影的人坐在裡面，勾起了她的一段恐怖回憶。(影片截圖)

法證先鋒6第三集劇情：

蔡潔往診所配藥，意外遇到酷似故人的醫生冼陽（關楚耀飾），最初蔡潔因為關楚耀的樣子與一個人很像而「打退堂鼓」。後來關楚耀追出並問蔡潔有什麼可以幫忙，最後蔡潔亦接受關楚耀的幫忙，而她心裡亦有不少的怯畏，覺得他就是那個人……

蔡潔見到診所內有一個令她充滿陰影的人。(影片截圖)

最初蔡潔因為關楚耀的樣子與一個人很像而「打退堂鼓」。(影片截圖)

國際名模蔣祖曼對身邊的一切都十分敏感，整天都覺得自己有人跟蹤，而她的經理人可樂（孟希璘飾）告假前赴澳門欣賞演唱會，所以讓她自己一個人在香港。但蔣祖曼發現自己被跟蹤，卻發現跟蹤自己的人與黃宗澤是認識的，於是向他尋求協助，她更有個搞笑的思想，覺得主動往黃宗澤住所暫避就能避開跟蹤的人。

國際名模蔣祖曼對身邊的一切都十分敏感，整天都覺得自己有人跟蹤。(影片截圖)

蔣祖曼更有個搞笑的思想，覺得主動往黃宗澤住所暫避就能避開跟蹤的人。(影片截圖)

「自來熟」的蔣祖曼在黃宗澤家中就躲起來，更在他家做自己日常會做的東西，但卻影響了黃宗澤與馮皓揚的生活。凌晨時分，蔣祖曼發現那個跟蹤自己的人竟然找到她所住的那一層，於是向黃宗澤及馮皓揚興師問罪。蔣祖曼覺得是黃宗澤或馮皓揚出賣她，但二人拿出一件東西來證明自己清白，黃宗澤於是走出門外向跟蹤蔣祖曼的人了解，原來是……

蔣祖曼影響了黃宗澤與馮皓揚的生活。(影片截圖)

蔣祖曼發現那個跟蹤自己的人竟然找到她所住的那一層，於是向黃宗澤及馮皓揚興師問罪。(影片截圖)

黃宗澤於是走出門外向跟蹤蔣祖曼的人了解。(影片截圖)

另一方面，黃宗澤每星期都會飛到日本，鍥而不捨地找尋老婆王敏奕，每次他都帶著希望去，但可惜帶著失望而回。

黃宗澤每星期都會飛到日本，鍥而不捨地找尋老婆王敏奕。(影片截圖)

每次黃宗澤都帶著希望去，但可惜帶著失望而回。(影片截圖)

有市民向警方提供航拍片段，內有重大發現，袁偉豪等人認出片中人，經盤問後終於得知黃樹森的死亡真相。袁偉豪、馬貫東與阮嘉敏發現有賊人搶劫，遂去追捕賊人。袁偉豪其後發現馬貫東受傷，倒臥地上……經搶救後，馬貫東返魂乏術。

袁偉豪、馬貫東與阮嘉敏發現有賊人搶劫。(影片截圖)

袁偉豪其後發現馬貫東受傷，倒臥地上。(影片截圖)

經搶救後，馬貫東返魂乏術。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)