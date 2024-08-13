謝安琪草蜢與圈中好友飯局　驚現呢位大纜扯唔埋前TVB失德藝人？

謝安琪（Kay）昨日貼出與圈中好友飯聚的大合照，見相中陣容都幾鼎盛，有草蜢三位成員蔡一智、蔡一傑、蘇志威；黃翠如蕭正楠夫婦、錢嘉樂、林盛斌（Bob）、剛榮升人母不久的打女何佩珉等，但就驚現睇落「大纜都扯唔埋」的TVB前藝人羅鈞滿！

謝安琪（Kay）與草蜢等好友飯聚，竟驚現「失蹤人口」羅鈞滿（右一）！（IG@kaytse）

謝安琪就表示今次是《快樂聯盟》10周年慶飯局，當年TVB曾製作這個真人騷，邀請9位主持學習不同技能和接受挑戰，幫助社區中的人，並感受正能量，例如：幫長者義剪、野外求生、去消防學校受訓等等。羅鈞滿當年曾是TVB力捧小生，因而成為這節目主持之一。

10年前拍攝《快樂聯盟》的花絮。（IG@kaytse）

今次飯局亦幫錢嘉樂和監製慶祝生日。（IG@kaytse）

羅鈞滿當年於劇集《點解阿Sir係阿Sir》飾演張柏全（囂屎）開始獲觀眾注目，之後於《潛行狙擊》、《天與地》、《護花危情》都有不錯表現，開始上位，不過形象麻麻，曾因寸王維基HKTV不能開台而成為網民公敵，醉酒鬧事和偷食都做齊；雖然TVB當年都有畀機會，但2016年他更因醉駕被捕惹上官非，事件令羅鈞滿終被TVB雪藏，及後雙方提前解約。羅鈞滿近年甚少在港露面，簽約藝能後重新出發，在大灣區發展居多，經常現身明星足球隊活動，與「校長」譚詠麟關係友好，去年亦推出歌曲《再見不再見》。除了幕前工作，他亦有開自己的飲品店。

羅鈞滿（右二）當年是TVB上位小生，但他不爭氣成為「負評王」，最終提早解約。（TVB）

羅鈞滿21年夥拍校長譚詠麟以及趙浚承演唱歌曲《朋友》。（電視截圖）

羅鈞滿跟譚校長搵食。（抖音）

羅鈞滿在內地開了自己的茶飲店。（微博圖片）

今次他久違現身香港，與一眾舊拍檔食飯，看來狀態不俗，面帶笑容。謝安琪多謝蔡一傑挑選了一間超美味的餐廳，又請大家食飯，覺得他很有愛，並留言：「好開心縱使大家各有各忙，仍然會抽時間再見面聚一聚🥹🙏🏻這十年我們各自人生變化也不少，更加要適應大環境變遷的種種。慶幸我們都仍能找到自己的快樂，更難得是我們仍然是保持聯絡的盟友，好感恩啊🥹🫂❤️繼續努力，將快樂傳遞出去💪🏻✨」她又很開心有新的「小盟友」——何佩珉女兒瑧瑧加入，覺得她很可愛，約定明年草蜢40周年時再聚。

謝安琪又歡迎新的「小盟友」——何佩珉女兒瑧瑧加入，覺得她很可愛，約定明年草蜢40周年時再聚。（IG@kaytse）

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