瞬間直擊半小時｜胡美貽體驗被「裸絞」箍頸：Feel到個腦開始麻痹

資訊節目《瞬間直擊半小時》每集均會搜羅熱爆網片跟觀眾分享，昨晚（15日）其中一條影片的小女孩以箍頸形式Back Hug爸爸，爸爸雖看似很平常的站了起來，但數秒後即疑似失去意識連同女兒一同後仰倒地，幸好該爸爸昏迷約10秒後便甦醒過來，一場看似普通的父女親密接觸竟險成死亡遊戲！為全方位了解片中主人翁當時遇到的危機，製作組派出胡美貽（Nicole）找來巴西柔術教練呂日彤（Leo）分析，Leo指片中小妹妹誤以巴西柔術的「裸絞」勒住爸爸，之後Nicole親身上陣體驗被「裸絞」的感覺，只是短短1、2秒時間，Nicole已面露難色喊停，之後咳嗽不斷兼標眼水，Nicole事後分享感受謂：「我本身都好鎮定，佢一勒落嚟時我Feel到個腦開始麻痹，跟住就一片空白，短短兩、三秒已經想休克咁。其實唔係好驚，因為教練都好專業，佢好充分解釋咗會喺安全情況下進行。」節目播出後，Nicole的英勇表現和求真精神獲不少網友讚賞，指她雖然只是做實驗但仍相當瞓身，表現專業。

胡美貽事後講番件事。

昨晚另一條網片亦令人嘖嘖稱奇，一名男子僅穿着孖煙囪躺在床上動彈不能，原來他被一條毒蛇鑽進孖煙囪中，幸好救兵及時趕到撩走毒蛇，才成功保住「命根」！另一靚女外景主持伍韻婷（Juliana）找來「蛇王」李逸朗現身說法，同樣是拼命三郎的Juliana親身上陣模擬案例，躺在梳化上的Juliana被蛇王放了一條蛇在身上，Juliana嚇到全身繃緊兼掩口，當蛇爬到其腳部時，Juliana緊張得瘋狂腳震震。蛇王以工具整走蛇後，Juliana即時縮都縮唔切滾出梳化。片段播出後，網友讚Juliana夠晒大膽，更錯重點笑言她的長腿很吸睛！