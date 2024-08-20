試當真未公開滕毅康盜竊　解釋因不想未審先判：改過機會靠佢爭取

YouTube頻道「試當真」首部電影《公開試當真》上月上畫，紀錄了許賢陪伴18歲DSE考生滕毅康考公開試前中後期的經過，不過身為主角的阿康，自5月在社交平台宣傳過電影後，卻缺席首映禮、分享會、謝票等所有宣傳活動，IG此後亦未見更新，原來他5月初在日系百貨店DON DON DONKI淘大商場分店偷取逾600元貨品，昨日（19日）在觀塘裁判法院承認一項盜竊罪。案情指，被告於超市偷竊總值689.2港元的貨品，主要以食品類為主，亦有一兩件護膚產品，最終裁判官劉淑嫻判被告罰款3000元。

阿康因「試當真」校花校草選舉入行。（IG圖片）

許賢（左）陪阿康去考公開試，並解開自己積壓多年的心結。（IG圖片）

阿康是《公開試當真》男主角，卻缺席所有宣傳活動，相當奇怪。

8月19日晚上，滕毅康相隔3個多月再更新社交網，以黑圖留言並坦承辜負了很多人，尤其是許賢：「對不起。因為之前案件尚在司法程序當中，直至今天宣判後才能向公眾交代。因為自己一時貪心犯下過錯，後悔莫及。我要對家人、對公司及對《公開試當真 》團隊致歉，尤其許賢先生，感謝你給了我前所未有的機會。抱歉我辜負了你們的栽培，也辜負了對我有期望的每一位觀眾。我會好好承擔後果，在未來的每一天做好自己，不再令你們和自己失望。對不起。」

阿康於庭上承認因貪心而盜竊，被判罰3千元。（IG圖片）

《公開試當真》男主角滕毅康向外界特別是許賢道歉。（IG：@tnhong_084）

而外間有聲音指，為何試當真一直「隱瞞」實情，試當真今日（20日）晚上在社交平台解釋，全文如下：

因為事情牽涉阿康個人私隱，我哋冇權公開案情，否則變相由公司未審先判，亦唔應該左右法律程序上嘅決定，甚至影響判決。



過程中我哋一直有同佢同家人溝通，並提供適當支援。至於公眾層面，亦喺得知消息後立時停止佢所有工作同宣傳。



我哋亦有同電影相關單位緊密溝通，辛苦各位同事揹起額外嘅工作。經過認真考慮同討論，團隊上下都相信案件並冇違背或者推翻《公開試當真》所帶出嘅信息及思考。



阿康今年19歲，身為成年人有責任對自己負責，咩理由都好，做咗就要承擔。至於佢值唔值得有改過嘅機會，就要靠佢自己爭取。



多謝你哋，繼續陪我哋度過每次風浪。



案件編號：KTCC1238/2024