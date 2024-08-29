「具荷拉法案」獲韓國國會全體通過 限制三種人不得繼承死者遺產
撰文：中天新聞網
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28日，韓國國會全體會議通過了被稱為「具荷拉法案」的民法修正案，旨在限制那些未盡撫養義務、對被繼承人實施虐待或犯下其他重大罪行的法定繼承人的繼承權。
據多家韓媒28日報導，該法案因已故韓國女歌手具荷拉的親哥哥具浩仁（구호인）而得名，原因是具荷拉的生母在具荷拉9歲時就離家出走，在兄妹兩人成長過程中完全未盡到母親的責任，但在具荷拉2019年離世後，她卻出面要求繼承具荷拉一半的遺產，具荷拉的哥哥具浩仁因此憤而提起立法請願。
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根據該法案，當繼承人存在嚴重違反撫養義務或實施不當行為的情況下，家庭法院可依據其他繼承人或被繼承人的遺囑來剝奪其繼承權。
據報導，《具荷拉法案》曾在韓國第20屆和第21屆國會上相繼提出，但由於朝野政治鬥爭而在任期結束時被廢除，直到28日才獲得韓國國會全體會議通過，將於2026年1月正式實施，並且適用於2023年4月25日以後開始的繼承案件。
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