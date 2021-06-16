撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-16 15:56

曾經以組合KARA之名紅遍亞洲的韓國女星具荷拉，2019年11月24日疑因不敵抑鬱症而自殺身亡，終年28歲。雖然距離具荷拉離世已經一年多，但她的遺產爭議於最近才得以平息。在具荷拉去世後，20多年間一直與她和家人斷絕聯絡的親母，竟然現身喪禮，更與具荷拉哥哥展開爭家產之戰。

根據具荷拉哥哥的說法，具荷拉生前一直因為母親而受盡打擊。他們的母親，早在他們分別4年級及2年級的時候離家出走，20多年間一直沒有跟他們聯絡，之後更於2006年放棄親權及撫養權。哥哥表示，具荷拉有情緒病之後，曾經在2017年主動聯絡過母親，並與她見面。但與母親見面後，具荷拉曾經表示「覺得很尷尬很辛苦」。而且，具荷拉亦曾經在日記中坦言「想見媽媽，想感覺到媽媽，比任何人也渴望感受到媽媽」，力證他們的母親在具荷拉生前根本毫無盡過責任，而且還成為了具荷拉的心靈包袱。

具荷拉／ NEWSPIM圖片

可是，如此不盡責的母親，卻現身在具荷拉的喪禮上，卻擺起「慈母」的姿態。原來，一切都是為了爭家產而鋪路！在喪禮結束兩天後，母親就帶著律師開始「出招」，最後更與哥哥鬧上法庭。不少網民都替具荷拉的哥哥感到不值，認為應該禁止母親繼承遺產。事件擾攘一年多，終於在2021年6月15日，有令人滿意的結果———「具荷拉法」被國會通過。

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