江美儀解構TVB合約制度何謂部頭?視帝舊愛齋接廣告已賺夠可免拍劇

近日一條宣萱的舊片瘋傳，當時仍是新人的她在《K100》中，大膽質問高層為何歌手拍劇遲大到都唔使俾人鬧，電視台藝員就唔遲得，一遲就會被教訓。網台節目《娛樂好好玩》都有探討這個問題，身為TVB藝人的江美儀，以及曾三度效力TVB的梁思浩就解釋箇中原因。詳見下稿：

宣萱曾不滿歌手拍劇有優待 卻被爆90年代騷錢驚人數字高過譚詠麟

宣萱質問高層為何歌手拍劇有特權的舊片，近日瘋傳。（影片截圖）

江美儀亦十分清晰地解構了各種類型的TVB合約，經理人合約分為包薪或不包薪，前者是每年有確保數目年薪，之後接工作接夠這個數目，簡單講是「任砌」，再額外賺錢就當Bonus；後者則是TVB會做你經理人，你接任何工作都要經電視台同意，若有人接洽你的工作，TVB會幫你處理，不過由於一位經理人旗下藝人眾多，加上「包薪」藝人是公司已預支薪金兼有佣分，所以經理人必定會優先處理他們的事務。

江美儀大爆，前花旦廖碧兒接廣告接唔停，拍廣告都賺夠數，不用回TVB拍劇，「佢可以拍廣告拍到唔使返去拍嘢㗎喇，填咗條數㗎喇，佢唔知包佢幾多百萬，佢淨係拍廣告都拍咗咁多百萬，唔使返去做嘢㗎喇。」而當年她與視帝陳豪拍拖時，情侶檔吸金力極強！因此，很多不包薪的經理人合約藝人都會想轉包薪，但當然公司都會衡量你的市場價值，不是話簽就簽。

廖碧兒當年原來是廣告商寵兒，齋拍廣告已夠抵銷TVB的「包薪」，不用拍劇。（資料圖片/葉志明攝）

至於合約藝員（即沒有經理人合約），江美儀就曾簽這種約，她說：「我嗰陣時係合約藝員，但係有乜嘢喺出面做，最簡單就係我拍港台嘢都一定要問TVB可唔可以開工，佢唔畀都唔可以拍，我入咗TVB咁耐一個港台節目都冇做過。嗰時我有月薪，唔係包薪，係包Show，出面有人搵我做電台節目，我唔使同佢講，但係如果通常有人打去TVB搵江美儀，就搵唔到佢做嘢嘅，（公司）都係搵包薪嘅（藝員）先。」

江美儀在《娛樂好好玩》上，非常詳盡地解釋TVB各種合約，外行人都終於明。（fb@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

梁思浩當年做《城市追擊》主持，一年280幾個Show，他就爆出一件發生在自己身上的真人真事，「個客見到你喺TVB做節目，就打去話搵梁思浩拍廣告，佢哋會寫晒資料先，咩廣告呀，撈完價錢話轉頭覆，之後同佢講梁思浩爆曬，問吳家樂你啱唔啱？」那是因為幫吳家樂接Job有佣收，若果客戶對吳家樂無興趣，TVB會再建議一些差不多路線的包薪藝人供客戶選擇。若對方堅持搵梁思浩，TVB都會謊稱他冇期等等，當時是廣告商輾轉經其他人聯絡梁思浩，問：「你做咩忙到廣告都唔接呀？」他才知道事件。

梁思浩與好友吳家樂簽的合約模式不同，家樂是經理人約，所以試過有客戶想搵非經理人合約的梁思浩拍廣告，但TVB經理人謊稱梁思浩好忙，推薦吳家樂，希望有佣分，但思浩理解這是商業決定。（微博@吳家樂）

江美儀又說，有時TVB經理人更會用藝人叫高個價，比如說會問客戶預算，然後表示：「江美儀唔得，佢話要收$400，如果你嗰個價位，我有幾個畀你揀，搵我嚟『晾價』呀，搵下面嗰啲囉。」希望試圖說服客人揀其他符合預算的包薪藝人。兩位認為這個做法也是在商言商，可以理解。

江美儀說，有客戶打去TVB查詢，想搵她拍嘢，公司可能會用她來抬高價錢，再推薦其他藝人。（YouTube@娛樂好好玩）

梁思浩說，有藝人的合約「斷Project」計，即是以一個節目計，用集數為單位，包拍攝及宣傳期。他說當年有唯一一位藝人都行這個合約模式，所以可以幫無綫做完一個Project又去亞視做，然後又返無綫，這位特別例子便是米雪。

米雪一直都是簽Project合約，所以可以一時拍TVB、一時拍亞視節目。（資料圖片）

江美儀續說自己簽的是部頭合約，一簽簽三年，合約期內要完成三套劇，分頭、中、尾期，簽約時會畀三套劇頭期、開拍時畀中期、臨尾再畀尾期；而劇集價又比綜藝價高，她解釋：「但係佢永遠都唔用你嗰套劇，因為你得一套，如果我而家用完你，唔知套劇幾時出街。你一個唔該過咗去隔籬，咁咪尷尬囉？佢一定有好多方法定你唔會咁快斷到住。」而她目前就正正剩餘一套劇，笑言跟周星馳、古天樂同級。

江美儀簽的是部頭約，三年三套劇，她目前尚餘一套劇，早前透露有望年底開拍。（資料圖片/陳順禎攝）

梁思浩大讚，蔣志光去年7月出席《破毒強人》宣傳，但其實當時他已跟TVB完約一年，不過待劇集播出後、做宣傳時才正式公布，梁思浩非常欣賞，並說他有良心：「啲人問點解佢唔講，佢話宣傳埋先覺得件事Clear咗，覺得公道啲。佢其實走得，冇咗約，但又唔會接嘢做，成年唔做嘢等套劇出街。我好想讚蔣志光！」

破毒強人｜蔣志光離巢為改變 TVB困身：一路推劇，個意義又何在