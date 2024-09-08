與內地一線女星離婚5年！49歲前TVB小生被網民指「斷崖式衰老」
撰文：聯合新聞網
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楊冪2011年與香港男星劉愷威合作電視劇《如意》，2人因戲生情，相戀後領證結婚，婚後育有女兒「小糯米」，沒想到兩人的婚姻僅維持5年，2018年閃電離婚，令粉絲們大感可惜，不過離婚後楊冪事業更加蒸蒸日上，往一線女星地位邁進，而劉愷威卻是星運平平，沒有出現爆紅代表作，而他近日與友人的合照曝光，更被網友認為衰老不少，星味消失殆盡。
現年49歲劉愷威2年前認愛女星李曉峰，並坦言彼此個性很合、相處舒服，而他和楊冪離婚後較少出現在社群媒體上，不過最近跟好友聚會照片流出，不少網友認為他老了許多，不僅整個人看起來消瘦，臉頰凹陷，還出現不少白頭髮，盡顯老態，讓人差點忍不出來。
劉愷威的近況照曝光後，馬上在微博瘋傳，不少人忍不住驚呼：
．「果然男人也會斷崖式衰老啊」
．「好老」
．「看不出哪一個是劉愷威了」
不過也有人認為改變不多，在一般人裏看起來還是挺有魅力：
．「愷威哥真的是不老男神」
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