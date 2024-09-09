《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》尾場與毫子及 Jacky 世紀合唱

由商台製作、寰亞娛樂主辦、叱咤 903 旺角有樂《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》一連三日假旺角麥花臣場館舉行。首場演出因颱風延期,仍無阻艾粒(ILUB)與「粒粒粉」重拾「MK 回憶」,四場演出昨晚(9 月 8 日)圓滿結束。多位叱咤 903 伙伴以及圈中好友亦現身支持 ILUB,當中包括商業電台主席 何驥先生、董事及行政總裁 陳靜嫻小姐、首席智囊 陳志雲先生、雷霆 881 梁泰來、叱咤903 一眾 DJ、方力申、Jackal@Dear Jane、Gin Lee 李幸倪、蕭潤邦、江若琳、鍾雪瑩、應智越、黎展峯、黃明德、Arvin 曾傲棐、VIVA、張天穎@Beanies、李凱翹@Beanies 及小薯茄成員等等。

嚴選最 MK 穿搭「粒粒粉」當奴獲頒「旺角人渣大獎」

ILUB 在「粒粒粉」的歡呼聲下於觀眾席驚喜登場,率先頒發「艾粒旺角十大酷型頒獎典禮」多個獎項。占獲得「9 秒 9 大獎」及「算死草大獎」,更表示自己實至名歸;當奴則獲得「面又係自己丟大獎」及「旺角人渣大獎」,更搞笑分享「人渣」故事:「有一次我同當時嘅女友去街,發現佢揹住翻版潮牌袋,當日我正要去買嗰個牌子,擔心潮牌店店主發現呢個前女友用假袋,所以我呃佢間鋪當年係『亂葬崗』,叫佢唔好陪我去。」。除了互頒獎項,每晚現場觀眾都有指定穿搭主題(Dress code),ILUB 親自選出及頒發「造型大獎」予每晚最出眾的「粒粒粉」。

二人於演出中後段唱出多首當年於旺角紅極一時的流行曲，包括鄭伊健的《極速》、郭富城《EXIT》、古天樂《今期流行》及薛凱琪《886》等，現場變成大型「K房」大合唱，並獻唱新作《一切都只是過程》，寄語大家好的壞的都是過程的一部份。

占化身王九遇惡人喊「唔驚」 Father Donald 唱聖詩化解憤怒

占緊接以大熱電影《九龍城寨》「王九」造型登場,遇上惡人挑釁時要自信地大喊「唔驚」及做出「唔驚」手勢,更帶領全場觀眾一同練習。為了今次演出,占更特別請教高人學習現時年輕人的潮語,包括:「emo」、「陽過」及「SLDPK」等,最後發現潮語太多、太難記,並表示人最大的敵人是怕老,即使不同年代的潮語不斷更新,但做人最重要是緊記「唔驚」,其實老去並不可怕:「記唔到其實唔駛勉強記,唔使特別講呢啲潮語,因為我發覺唔需要驚變老,因為有你哋(粒粒粉)一齊。」

二人於尾場與已移民澳洲的ILUB長期幕後拍檔毫子及叱咤903 DJ Jacky世紀合唱《萬世巨聲》。

隨後當奴登場及自爆經常「燥底」,係「又燥又無聊嘅道德奴」,對身邊的人與事都非常不滿。當奴習慣將廢物分類,卻發現鄰居只會將分類後的廢物放在後樓梯阻塞通道:「我本身真係好嬲,不過後來我發現呢啲係上天比我嘅挑戰。」當奴再分享一件令他「燥底」的「被 hit and run」慘痛經歷:「有一日在旺角街頭泊車,架車被撞花,但車 cam 影唔到,打電話問 Dear Jane 嘅 Jackal又上網問網民,個個都答我咩都做唔到。點知嗰位人兄主動搵番我,道歉又賠錢。我本身係人渣辣椒油,諗住開原廠價$15,000 甚至$60,000,但呢個時候善良嘅奴奴出現,最後只係要求佢賠$2,000。」當奴穿上神父服飾化身「Father Donald」呼召全場「粒粒粉」站立,一同唱詩歌,希望大家有一顆善良的心面對各種挑戰及憤怒。

艾粒在「粒粒粉」的歡呼聲下於觀眾席驚喜登場，甫開場氣氛已非常熱烈。 二人嚴選最符合當場穿搭要求的「粒粒粉」上台頒發獎牌，與觀眾近距離接觸。

占以親筆信感謝「粒粒粉」 當奴感恩好拍檔互相扶持與「粒粒粉」一同成長的艾粒除了一貫的搞笑演出,亦以親筆信道出心聲,感謝「粒粒粉」多年的陪伴。當奴寫了一封親筆信感謝一名約七十歲司機:「司機話認得我係組合成員,後生已經聽我哋,話好羨慕我有拍檔,因為司機係唔會有拍檔,唔會有兩個司機一齊揸車,我即刻起雞皮。多謝呢位的士司機提醒我有身邊呢位好拍檔,好嘅壞嘅都可以一齊分享。」二人真摯的內容感動現場觀眾,但當奴最後亦不忘搞笑:「落車時個司機同我講一聲,『加油啊,劉以達!』原來佢以為我係達哥!」

占寫親筆信給「粒粒粉」,分享近來在社交網站收到一位剛為人母的「粒粒粉」留言,指由女孩成為母親令她感到很困惑。占表示身份轉換難免令人困惑:「今次開騷大家要比錢買飛,唔再係免費,好驚無人笑,對我哋嚟講都係身份嘅轉變。當我好困惑嘅時候,有位『粒粒粉』送咗一份東京奧運嘅紀念品畀我,呢份『期間限定』嘅禮物消除咗我嘅壓力。我哋呢個騷其實都係『期間限定』,同好朋友入場睇 ILUB,喺呢個城市一齊生活,都係『期間限定』,所以我每次都好珍惜同大家見面嘅時光。」

已移民澳洲的ILUB長期幕後拍檔毫子驚喜現身撐場。

ILUB 獻唱新作及 MK POP 舊拍檔毫子澳洲返港令艾粒泛淚

ILUB 唱出一連串於旺角紅極一時的流行曲,包括鄭伊健的《極速》、郭富城《EXIT》、古天樂《今期流行》及薛凱琪《886》等,令現場變成大型「K 房」,全場「粒粒粉」一齊大合唱。及後呼應占於讀信環節的「期間限定」之説,二人獻唱新作《一切都只是過程》,寄語大家好的壞的都是過程的一部份;緊接艾粒亦演唱今年兩首新作《萬佛朝宗》及《今晚 11 點你會做啲咩?》。尾場特別播放謝霆鋒預先錄製的影片,當奴指今次演出的構思本來是二人對決,於是邀請「MK神」謝霆鋒拍片宣布賽果。

二人於演出中後段唱出多首當年於旺角紅極一時的流行曲，包括鄭伊健的《極速》、郭富城《EXIT》、古天樂《今期流行》及薛凱琪《886》等，現場變成大型「K房」大合唱，並獻唱新作《一切都只是過程》，寄語大家好的壞的都是過程的一部份。

首場演出尾聲,已移民澳洲的 ILUB 長期幕後拍檔毫子特地回港為 ILUB 送上驚喜。毫子在 ILUB不知情下扮成工作人員到台上為二人送道具,當二人叫工作人員為大家大合照時才露出真面目,全場叫聲不斷。不知情的 ILUB 既驚又喜,合作多年的舊拍檔突然出現,二人一度泛淚大叫:「痴線㗎!」ILUB 於尾場再與毫子及叱咤 903 DJ Jacky 世紀合唱《萬世巨聲》,勾起全場「粒粒粉」的難忘回憶,同時為四晚演出劃上完美句號。