TVB金牌司儀爆被社團大佬當眾威脅唱歌　慘被7黑衣人包圍揭下場

現年92歲的時胡楓（修哥）活到老學到老，近來主持的網台節目《修哥萬花筒》邀來多位藝人好友受訪，引來不少話題。繼Twins之後，修哥再邀請阮兆祥上節目，期間阮兆祥大談與天后梅艷芳（梅姐）的回憶。

修哥圈中人緣極佳！（汪曼玲Facebook照片）

阮兆祥先憶述與修哥相識經過，1991年兩人認識於《歡樂金宵》，修哥已當阮兆祥是兄弟。阮兆祥又透露，曾獲邀上修哥屋企打牌食飯，麻將腳還有潘宗明、梅小明。阮兆祥回想起當年參加新秀歌唱比賽入行，他唱陳百強的《不》，唱完後在走廊見到梅姐，「我一唱完之後喺走廊度撞到梅姐，梅姐話：『唱得好好，睇嚟一陣間頒獎畀你！』一聽完之間我即刻鬆毛鬆翼，（心諗）唔通真嘅？」可惜最後三甲不入，令他頗為失望，他認為原因之一或是其外表未夠出眾。後來阮兆祥想起全港18區歌唱比賽，他笑言：「個冠軍叫張學友，呢個比賽睇嚟係唔揀樣！」最後他在比賽中獲得季軍，更認識了李克勤。

修哥催阮兆祥生仔。（YouTube截圖）

阮兆祥想起做走廊歌手的日子，他稱讚當年李龍基人氣強勁，「由7點唱到凌晨1點，趁休息嗰15分鐘趕場，譬如尖沙咀趕到旺角，旺角又趕去第二度。」阮兆祥又大讚朱咪咪當年控場能力極強，「佢唱咗3隻歌咋！其餘時間都係搞笑同搞氣氛，佢令到全場朋友都好開心。」阮兆祥讚朱咪咪是「跑慣江湖」的「A級歌手」，故常在台下向她偷師。阮兆祥又透露，有次沒有唱台下某位觀眾點唱的《上海灘》，被6、7位大隻黑衣人包圍，「佢哋叫我『快啲唱呀！我大佬等緊呢隻歌呀！』」後來才得知對方是來自荷蘭的社團話事人，唱完後更獲該大佬請飲嘢。

阮兆祥憶起在走廊被梅姐讚。（YouTube截圖）

梅姐。（網上截圖）