倪樂琳香港小姐2024奪冠軍！曾拍水著寫真有「城大李嘉欣」稱號

《2024 香港小姐競選》冠亞季軍出爐，經過多個環節角逐，最後由（2）號倪樂琳（Ellyn）大熱勝出，奪得冠軍。

恭喜倪樂琳。（節目截圖）

23歲的倪樂琳因外貌被指似大美人李嘉欣，在頭兩輪面試時已經被看高一線，更有「城大李嘉欣」。（葉志明攝）

倪樂琳樣子甜美。（資料圖片）

倪樂琳被指有冠軍相。（梁碧玲攝）

現年23歲的倪樂琳，身高167.5cm，畢業於香港城市大學，自首輪面試後，便因外貌被指似大美人李嘉欣而備受關注，成為大熱佳麗。雖然被爆曾是女團Morii Girls成員，並與藝人區明妙影過比堅尼水著寫真，及指她原本英文名叫Stella，為今次香港小姐才改名叫Ellyn，改頭換面以全新乖乖女形象參選。但倪樂琳大方回應，贏得掌聲，她說：「我影嘅都係陽光正面，好健康嘅相，唔怕會影響形象，proud to be a woman亦係今屆港姐主題，而且到時比賽都會有泳裝環節。(點解改名？) 因為Stella好普通，我驚同人撞名。」

左一是倪樂琳、左二是區明妙，兩人曾一起組女團影寫真。(IG圖片)

倪樂琳 (前排中) 曾組女團影寫真。(IG圖片)

倪樂琳曾組女團影寫真。(IG圖片)

倪樂琳透露平時最鍾意做的事情是看書、唱歌、跳舞和看一些關於貓貓狗狗的視頻，非常有愛心。她說參選港姐是她小時候的憧憬，當時看到電視裡的姐姐戴著后冠和穿著冠軍袍覺得很漂亮，而且她對幕前深感興趣，很喜歡接觸觀眾，和將正能量及快樂帶給人。倪樂琳表示最喜歡是朱千雪和麥明詩兩位師姐，因為二人當選後並沒有安於現況，而是仍不斷進修，突破自己，倪樂琳認為兩位師姐是值得景仰和學習的目標。

倪樂琳參選港姐是她小時候的憧憬。（Youtube@TVB）

倪樂琳視兩位師姐朱千雪和麥明詩為學習目標。（Youtube@TVB）

倪樂琳才藝表演自彈自唱。（TVB娛樂新聞台）

倪樂琳又開心表示被封「城大校花」及被指撞樣李嘉欣，覺得好事，但不會因此驕傲，但仍希望憑自己實力讓大家記得她：「我更加想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」

（資料圖片）

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倪樂琳在今次比賽過程中表現淡定、自信又平穩，試過身體不適仍死頂完成活動，戰鬥力非常強，最終她成功戴上冠軍后冠，相信今晚之後，大家都會記得她的名字—倪樂琳！

倪樂琳在外景拍攝時，靠猜拳贏得白馬騎乘權。

還有機會跟泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學打泰拳。