香港小姐2024得獎名單｜倪樂琳奪冠軍、梁嘉莹楊梓瑤奪亞季軍
撰文：黃梓恒
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《2024年香港小姐競選決賽》今晚舉行，打頭陣由JW、詹天文和鍾柔美帶15位佳麗出場。
今年更有強大評判團，包括：前香港行政立法會議員、第一屆香港小姐競選策劃人周梁淑怡女士GBS，OBE，JP、前全國政協委員、香港八和會館永遠會長注明荃博士GBS，SBS、前保良局董事會主席、香港芭蕾舞團主席何超鳳女士，BBS、義務工作發展局主席、前香港律師會會長彭韻僖女士，BBS，MH，JP、大華銀行中華區行政總裁、香港演藝學院校董葉楊詩明女士
接住有黃嘉雯帶一眾佳麗又登場，吊起空中耍劍，險露春光。
到才藝表演環節，15號俞可程表演空中瑜珈，最後一刻更好像差點要跌下來，不過只是有驚無險，完美翻身！
最後才藝女神大獎由表演京劇的楊梓瑤奪得。
由15強淘汰5個人進入10強，被淘汰的5個分別是1號陳紫佟（Jessie Chan）、5號莊曉婷（Kimmy Chong）、6號李曼思（Adria Li）、9號陳甜甜（Rose Chan）和13號程姜月（Dolores Ching）。
「智囊百選女神大獎」由楊梓瑤奪得。
「最上鏡小姐」由11號梁嘉莹奪得。
很快進入最後四強，分別有2號倪樂琳、10號吳芷靖、11號梁嘉莹和14號楊梓瑤。
《2024 香港小姐競選》三甲出爐，經過多個環節角逐，最後由2號倪樂琳（Ellyn）大熱勝出，奪得冠軍，11號梁嘉莹（Emily）當選亞軍，4號楊梓瑤（Amina）以黑馬姿態奪得季軍。