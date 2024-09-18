美誠月餅｜曾志偉避談速逃　林偉中秋拍片：記住唔好食山寨月餅

無綫（TVB）電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日捲入「月餅風波」，事緣早前內地直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」趁中秋節推銷一款名為「美誠月餅」的月餅，更主打是「香港高端品牌」，銷量一度衝破半億人民幣，曾志偉更曾帶同新抱王敏奕一起出鏡帶貨，但近日內地傳媒爆出「美誠月餅」在香港沒有實體及網上店舖，疑似為「假香港品牌」。而曾志偉日前出席《2024香港小姐競選》決賽接受訪問時，一聽到「月餅」兩字即遞咪離開，避談事件，但「美誠月餅風波」仍引起各界關注。

曾志偉率領過百藝人現身「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮。（影片截圖）

小楊哥宣布「曾志偉是我們香港分公司的老闆」。（資料圖片）

曾志偉與小楊哥兩兄弟直播賣月餅。（影片截圖）

曾志偉的新抱王敏奕一起與小楊哥兩兄弟直播賣月餅。（影片截圖）

曾志偉與新抱王敏奕大力推銷美誠月餅。（影片截圖）

曾志偉日前出席《2024香港小姐競選》決賽。（資料圖片）

曾志偉聞「月餅風波」即遞咪走。（資料圖片）

曾志偉聞「月餅風波」即遞咪走。（資料圖片）

美誠月餅｜曾志偉聞「月餅」遞咪速逃 上月曾拉過百藝人撐三隻羊

昨日（17日）是中秋節正日，不少藝人都在社交平台分享賞月的靚相及短片，而有「TVB御用黑幫大佬」之稱的林偉上載了一段影片，並寫道：「今晚賞月，不要吃山寨月餅。」林偉在片中講道：「中秋節就係人月兩團圓，一家團聚嘅好日子，大家賞下月、食下月餅，幾開心呢。記住喎，唔好食山寨月餅，食啲靚嘅月餅，唔好食壞個肚皮呀，中秋節快樂！」一番說話令不少網民聯想到近日的「美誠月餅風波」，紛紛留言道：「猜fing哥中秋我食美誠月餅」、「月餅就吃香港名牌，美誠月餅」、「幫我代購一盒香港美誠可以嗎」、「大哥！你聽過香港美誠月餅嗎？聽說排隊都買不到」。

林偉在《使徒行者》中飾演「猜Fing」深入民心，一打十畫面成為佳話，他直認欣慰，至少這角色帶挈他在內地發展，而他連小紅書的用戶名都改成「猜Fing」。（《使徒行者》劇照）

林偉曾演過多部電視劇，戲路甚廣，不過最令人印象深刻的相信是飾演黑社會及匪徒角色，其兇狠形象深入民心，故他亦有「TVB御用黑幫大佬」之稱。（影片截圖）

林偉。（影片截圖）

祝大家中秋節快樂。（影片截圖）

叫大家唔好食山寨月餅。（影片截圖）

網民留言。（網上截圖）