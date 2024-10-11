50歲楊采妮與閨蜜同框極凍齡　曾與金城武傳緋聞嫁律師移居新加坡

現年50歲的楊采妮初出道已被封為「玉女接班人」，雖然現已半百仍保養得宜，顏值不輸年輕時期。現已淡出娛樂圈的楊采妮於2013年嫁新加坡籍男友，婚後誕下一對孖仔，專心相夫教子。同樣50歲的閨蜜許茹芸日前更新社交平台，分享了與楊采妮的合照，兩人凍齡力驚人，引發網民熱烈討論。

楊采妮於2013年嫁新加坡籍律師男友。（VCG）

兩人婚後誕下一對孖仔。（VCG）

許茹芸日前在小紅書分享與楊采妮的合照，並留言寫道：「姐妹鍊！小時候,喜歡和自己的好朋友或姐妹們,穿戴一樣的飾品或衣服,以示友情之間的海誓山盟⋯長大之後, 都快忘記這種可愛的感覺了⋯就在這次的生日,收到采妮送我了一條姐妹”手鍊”裡面的能量石頭,寓意著幸福, 愛 與豐收 真的很喜歡!!!! 謝謝采妮讓我瞬間回到少女時期 充滿滿了青春的燦爛時光 與滿滿愛意的祝福能量 愛了! 啾」相中可見，兩人肌膚緊緻，零走樣之餘，樣貌與當年出道時沒有分別，極具女人味。

許茹芸日前在小紅書分享與楊采妮的合照。（小紅書）

楊采妮向許茹芸送上姊妹禮物。（小紅書）

兩人凍齡力驚人。（小紅書）

楊采妮於90年代與郭富城拍珠寶店廣告入行，其後更拍攝多部電影及推出唱片，更被譽為「玉女接班人」。楊采妮年輕時，曾因拍戲與金城武及吳奇隆兩大男神傳出緋聞，更有傳兩人因楊采妮而反面。不過，楊采妮從未就此做出回應，唯一承認的戀情是其新加坡律師丈夫邱韶智。楊采妮曾於1997年突然引退，並宣布與邱韶智發展，惟於2003年一度分手，直至2013年結婚，並於2017年誕下一對孖仔。當上人母的楊采妮，已很少公開露面。