蔡瀾不滿與金庸並列「香港四大才子」　大爆老友有過目不忘功能

今年適逢一代武俠小說泰斗查良鏞（筆名金庸）百周年誕辰，無綫推出特備節目《百年一金庸》將於今晚播出，當中節錄了多部金庸武俠劇的製作特輯、多位才子才女點評金庸作品、及金庸昔日受訪片段，與觀眾一起追憶這位武俠小說的一代宗師。

今年是一代武俠小說泰斗查良鏞（金庸）百周年誕辰。

無綫推出特備節目《百年一金庸》。

《百年一金庸》由Patrick Sir林溥來擔任節目導航。

「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，十四字對聯囊括金庸十四部經典作品。節目重點提及了金庸成名作《書劍恩仇錄》的創作過程，金庸曾親揭創作念頭來自家鄉傳說：「我係浙江海寧人，我哋故鄉有個傳說，話乾隆皇帝其實係海寧人，所以最初我就寫咗呢個故事。」曾是金庸包租公的專欄作家簡而清，則大爆金庸創作《書劍》時的小趣事：「佢好多時返到屋企就唔出聲，但突然間會聽到佢唱幾聲歌、彈幾吓琴，我就知佢鍾意音樂。而佢都了解到自己冇咩音樂天份，但點解佢要咁做呢？後尾先知原來佢係創作緊《書劍恩仇錄》。」

節目節錄了多部金庸武俠劇的製作特輯。

簡而清原來是金庸的包租公。

而金庸已故好友倪匡，則曾指《書劍》雖並非金庸最好的一部小說，但書中人物角色性格和錯綜複雜的故事情節相當引人入勝，直指非常適合改拍成長篇電視劇，倪匡更貫徹幽默作風力踩自己為金庸喪笠高帽謂：「個個都話我擦金庸鞋，咁佢小說係好吖嘛，又唔見我啲小說有人拍？」

金庸的成名作是《書劍恩仇錄》。

《書劍恩仇錄》由鄭少秋主演。

倪匡以 16 字形容金庸小說:「金庸小說,天下第一,古今中外,無出其 右。」

倪匡當金庸是電腦。

節目又探討了金庸事業高峰期的作品《射鵰英雄傳》，原來當年 TVB 拍攝 1983年版的《射鵰》時，特意做了市場調查，證實武俠小說甚受觀眾歡迎，故當時監製王天林對於重拍甚有信心。至於主角人選，男主角郭靖早已定案由黃日華飾演，惟女主角黃蓉遲遲未找到合適人選，後來爽性舉辦「理想黃蓉形象」選舉，最終由聰明靈動的翁美玲脫穎而出，造就了一代經典角色,翁美玲飾演的黃蓉，至今仍為人津津樂道。

《射鵰英雄傳》男主角郭靖早已定案由黃日華飾演。

翁美玲在「理想黃蓉形象」選舉中脫穎而出。

金庸與倪匡、蔡瀾及黃霑曾被封為「香港四大才子」，但原來蔡瀾很不喜歡這個稱號,蔡瀾曾說：「我一聽就覺得好醜，查生已經超越咗才子啦，我覺得唔可以同我哋相提並論。」倪匡則以16個字形容金庸的小說：「『金庸小說，天下第一，古今中外，無出其右』!」兩人又大爆金庸有「過目不忘」的特異功能，蔡瀾說：「佢睇完所有嘢都記得，佢有時用跑步機跑步時睇無綫連續劇，佢睇咗一次之後，任何小明星叫咩名都記得。」

倪匡則說：「我好懶，有時要用到啲典故又懶得查字典，我就會打電話問佢，有時就當面問佢，佢即刻答到你，咁就唔使自己查囉，當佢電腦咁用。」節目尾聲還有金庸先生親自談到創作點滴的珍貴片段，想知道金庸創作的心路歷程？以及他如何點評作品中的經典人物，密切留意今晚播出的《百年一金庸》。

金庸與倪匡、蔡瀾及黃霑曾被封為「香港四大才子」。

蔡瀾覺得查生已經超越咗才子。

蔡瀾大爆老友金庸有「過目不忘」特異功能。