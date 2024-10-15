李居明《粵劇特朗普》成新光戲院告別作　不捨結業驚影響北角生意

李居明、龍貫天和陳鴻進今日（15日）出席《粵劇特朗普》記者會，並在現場分享明年初即將於新光戲院第三度重演的好消息。李居明接受訪問分享：「好多年輕人一講起新光戲院要告別，都話可唔可以再做多次，我鍾意睇龍貫天演特朗普，陳鴻進演賀錦麗，滿足好多後生仔睇粵劇嘅願望，仲有啲老人家都好鍾意睇，講起就由頭笑到落尾。」

李居明、龍貫天和陳鴻進今日（15日）出席《粵劇特朗普》記者會。（張祖銘攝）

陳鴻進被問到今次飾演賀錦麗，對於要扮女人「裝假胸」是否覺得造型很重，他笑言：「造型好有趣，但唔算好重，不過有啲唔習慣，好似有啲嘢阻住咗（裝假胸），但都幾好玩。」李居明續指：「因為佢（陳鴻進）話賀錦麗身材好勁，但我都冇留意，所以為咗呢件事我都上網去查查，佢同我講都係差唔多呢個尺寸（胸部），所以都幾有趣！」

陳鴻進今次飾演賀錦麗，即場在記者會以「裝假胸」造型登場。（張祖銘攝）

至於《粵劇特朗普》應該是新光戲院正式結業前最後一個表演演出，李居明表示：「呢個已經係一個歷史嘅事實，應該扭轉嘅機會比較難，但係喺新光戲院結業嘅同時，有幾多嘢可以做，或者有幾多嘢可以傾，而家仲同教會各方面研究，當有結論嘅時候再同香港嘅觀眾交代。」他認為新光戲院每晚的演出可以為北角區帶來可觀的人流，新光戲院結業會影響附近店舖的商機。講到會否考慮尋覓另外一個新場地再重建新光戲院，他表示：「無時無刻都係諗緊呢樣嘢，但仲未有結論，而家唔方便講咁多，驚會影響人，有進一步消息會同全香港市民講。」

《粵劇特朗普》成新光戲院告別作。（張祖銘攝）