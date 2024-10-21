港姐冠軍倪樂琳自覺撞樣沈可欣唔係好事　傳遭亞軍撞濕身支吾以對

現年23歲港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）今日（21/10）現身尖沙咀出席《善心滿載仁愛堂》記者會。對於一直被封為「翻版李嘉欣」而受盡網民狠批，指她外貌與實際年齡更老，完全沒有李嘉欣那種仙氣美貌，更將她與無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》飾演「Rebecca」的沈可欣相比外貌更神似。

倪樂琳(左)被問到同吳嘉瑩發生碰撞事件支吾以對。（吳子生攝）

Ellyn接受《香港01》訪問時表示：「其實要背住『翻版李嘉欣』呢個名都好大壓力，但由我參加第一日港姐，我已經有心理準備去面對負評，始終自己都係公眾人物，都明白到要面對不同嘅聲音，但自己要學識接受。（自己覺唔覺似李嘉欣？）唔係好似啦。（網民話你似沈可欣？）我覺得都唔係一件好事嚟，但有話題都係幾好。而我覺得沈可欣都係一位好好嘅前輩，我都希望有一日能夠做到好似佢咁嘅角色深入民心。」

提到如何處理同吳嘉莹的不和傳言？Ellyn表示：「我諗坊間係會放大啲小事。（小事係有，只不過放大咗，例如你飲水時她撞親你，梁嘉莹冇道歉就走了，要工作人員提醒，她先同你道歉！）咁我又唔記得（咁即係冇否認！）唔係，咁如果係咁嚴重嘅話我實記得，咁其實佢都冇做過。」