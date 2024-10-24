「千億新抱」被20年化妝師爆私下真面目　派對前必做一件事

「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚，婚後育有兩女兩子，躋身豪門貴婦圈後不時與一班名媛好友聚會。近年徐子淇作風轉趨低調，絕迹名媛圈，只不時出席慈善活動。早前徐子淇同老公李家誠合體一起為恒基兆業地產集團中環甲級寫字樓The Henderson宣傳，成為豪門最強賢內助！

徐子淇近照曝光，以正式又不失貴氣的打扮現身支票捐贈儀式。（香港恒生大學圖片）

李徐子淇在「氣球天鵝(紅色)」打卡。（恒基提供圖片)

星級化妝師鍾日華（Gary Chung）近日跟隨潮流加入小紅書，並分享了多張與徐子淇的合照。鍾日華發文：「不敢相信我為徐子淇已化妝二十幾年！」鍾日華為徐子淇化的妝貴氣十足，簡單淡妝已展現到徐子淇的氣質美貌。鍾日華積極回覆網民留言，有網民詢問平時徐子淇用開的化妝品，以及是否有保養心得分享，鍾日華稱徐子淇會聽從化妝師的建議，沒有太大喜好，亦會試新化妝品。

徐子淇相隔5年再影雜誌封面，這輯相色彩斑斕，充滿春日風格。（《VOGUE》授權轉載）

徐子淇相隔5年再為雜誌影封面。（《VOGUE》授權轉載）

他又爆出徐子淇私下生活習慣及性格，除了嘆美食及保持開朗心境外，原來徐子淇平時愛光顧茶餐廳，只在大派對前一個星期才戒食，只用了一個星期便迅速瘦身，實在是極受上天眷顧的幸運之人！鍾日華發文：「凍齡的秘密分享了可能她會生氣，但我偷偷說一點吧！就是要盡量吃美味的東西，吃得開心心情愉快自然更年青！她吃很多茶餐廳的！只在大派對前一星期才不吃，幸運的她真的可以一星期就瘦！」

鍾日華曾為特首林鄭月娥、徐子淇、女神黎姿等城中名人化妝，是著名化妝師。2019年他多次在其社交網站發表「炫富」言論，包括分享逾1700呎的物業，又炫耀自己享用客人提供私人飛機出外工作；指自己擁有Premier戶口，又特地存入一千萬現金諷刺年青網民無錢等，言行出位令部分化妝品公司與他割席。

徐子淇原來天生瘦底。（小紅書）

仲好鍾意食茶餐廳。（小紅書）

星級化妝師鍾日華又玩小紅書。（小紅書）

徐子淇旁分長瀏海更有女神韻味。（cathy_chui_official@IG）

徐子淇狀態極佳。（小紅書圖片）

靚！

靚！

徐子淇道出中環海濱地盤220米藝術長廊的構思由來。（恒基提供圖片）

徐子淇道出中環海濱地盤220米藝術長廊的構思由來。（恒基提供圖片）

徐子淇道出中環海濱地盤220米藝術長廊的構思由來。（恒基提供圖片）

Cathy近照。(徐子淇ig)

Cathy近照。(徐子淇ig)

徐子淇前往水上樂園。（徐子淇ig）

徐子淇前往水上樂園。（徐子淇ig）