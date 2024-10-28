《中年好聲音3》美女評判海兒10年前舊照生圖流出

TVB歌唱節目《中年好聲音3》完成「大灣新馬」地區選手選拔之後，昨晚（27日）開始展開港區100強初賽，評審陣容除原有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐四位固定班底，還加添一位90後新力軍海兒（Hedy），她是著名香港女高音歌唱家，並即場示範運用聲線技巧，歌聲嘹亮，被主持車婉婉形容為「音樂女神」。

海兒被車婉婉形容為「音樂女神」。（電視截圖）

昨晚第一次上電視做評判，給出專業意見。（電視截圖）

海兒除了有歌唱實力，還不時在Instagram分享靚相，經常作性感打扮派福利，坐擁逾70萬followers。相片裡不乏泳衣照，大騷其23吋小蠻腰及極豐滿上圍，側身照更加凸顯她的玲瓏的S形身材，靚過AI完美身材雖然有點不科學，但網民仍力激讚「世一女高音」！

海兒身材極佳，但被指有點唔科學。（IG@hedy_hoiyi）

側身更顯S形曲線身材。（IG@hedy_hoiyi）

不過，海兒早前曝光為《中年3》海選揀人時，有網民翻出她在2014人年為心康會的週年晚會獻唱，當時已有超強的歌唱實力，但樣貌和身材卻指疑似「再進化」。片中見海兒皮膚較黑，有一排假哨牙，而身材亦沒有現在般有睇頭。有網民帶點疑惑留言：「怪不得現在個樣怪怪哋，還有個心口」、「大執過啦！不過之前都唔算太差」，但亦有網民為她解釋：「擺明係箍完牙所以臉型唔同咗」、「IG相唔多唔少都會有啲filter嘅」、「人地行實力派冇必要整啦」。

少女時代嘅海兒有啲假哨牙。（YouTube@heartclubhk2012）

海兒當年膚色較黑。（YouTube@heartclubhk2012）

17歲嘅海兒已是實力唱將。（YouTube@heartclubhk2012）

少女時代嘅海兒外形跟現在差唔多。（YouTube@heartclubhk2012）

有網民認為海兒嘅「突變」，只係相片加咗filter。（YouTube@heartclubhk2012）

昨晚《中年3》播出前，海兒亦好緊張自己的表現，寫著：「緊張自己第一次表現：「每次做新嘅嘗試都有意想不到嘅收穫，中年好聲音第三季我人生第一次做電視節目，去到遇到嘅人同埋事都令我感受多咗好多嘢，我由三歲開始學琴，10歲開始學唱歌一直以來，學音樂都係理所當然，長大後先發現，原來好多人想學音樂但冇機會，好多有天份潛質嘅人想用音樂作事業，又因種種嘅原因，都不能如願以償，以往我經常着眼唱歌的技巧，今次見到很多不同參賽者帶着不同的故事來，終於明白，有些作品和歌曲真的需要有經歷才能唱出味道，即使作為一個評審，但其實我學到和收穫更多，我覺得呢個節目真係好有意義！大家今晚8:30記住準時收睇啦🤣」

海兒好緊張自己嘅表現。（IG@hedy_hoiyi）

叫大家記得留意。（IG@hedy_hoiyi）

現年27歲的海兒，原名陳海兒，3歲開始接受音樂訓練，考獲八級鋼琴同八級聲樂資歷；13歲考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試及八級聲樂考試並獲得優異（Distinction）成績；十四歲在第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍。海兒今年簽約英皇做新人，做容祖兒、Twins師妹。

TVB節目《中年好聲音3》海選。（梁碧玲 攝）

「音樂女神」海兒受邀擔任《中年好聲音3》海選評審。（梁碧玲 攝）

海兒簽了新公司。（梁碧玲 攝）

「音樂女神」海兒身材好好。（IG @hedy_hoiyi）

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒身材好好。（IG @hedy_hoiyi）

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