李麗麗驚傳患癌離世享年75歲　入行超半世紀首拍劇就做女主角

70年代邵氏女星李麗麗今日（28日）驚傳死訊，享年75歲。資深傳媒人汪曼玲在在個人社交平台發文：「又驚聞噩耗，傳出李麗麗於昨日因癌症病逝。」汪曼玲並上載兩張照片，一張是多年前邵氏女星聚會，當中包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍。另一張照片是40年前，李麗麗與文雪兒拍《白髮魔女傳》的劇照。

李麗麗今日驚傳死訊。（fb圖片）

多年前邵氏女星聚會合照。（汪曼玲fb）

李麗麗是70年代邵女星。（汪曼玲fb）

李麗麗逝世｜後生嬌滴滴迷倒萬千少男 曾與姜大衛傳緋聞一生未嫁

出生於1949年的李麗麗，在1964年入行，其後被大導演張徹賞識當電影女主角，成名作為《游俠兒》。1975年，李麗麗與邵氏影業合約期滿，加入佳藝電視在電視劇演出，第一部參演的電視劇是《白髮魔女傳》，在劇中擔任第一女主角，又曾轉到台灣拍戲。

後來李麗麗簽佳藝電視轉向電視界發展，可惜簽約3年佳藝便倒閉，輾轉間李麗麗轉簽麗的電視（亞視的前身）。直到1989年轉投TVB，《蓋世豪俠》便是李麗麗轉投TVB的首套劇集，在劇中飾演李嬌。其後還有《聊齋》、《笑傲江湖》、《天龍八部》、《金牌冰人》、《金枝慾孽》、《雷霆掃毒》等劇集之演出，2020年1月，70歲的李麗麗宣布退休，結束與TVB 32年之賓主關係。

李麗麗在2020年離開TVB。（電視截圖）