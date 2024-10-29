戰場上｜黎芷珊入加蕯戰地險死　炮彈擊中旁邊建築物：成個人彈起

由黎芷珊擔任主持台慶綜藝節目《戰場上》今日（29/10）於尖沙咀舉行記者會。節目中，黎芷珊將帶領觀眾深入當今世界戰火最激烈的兩個戰場，烏克蘭和以色列，通過她第一身的視覺，展現在無情戰火的摧毀下，人們仍懷著希望過著日子。

黎芷珊接受《香港01》訪問時表示：「其實我係自薦做呢個節目嘅主持，因為我收到風話好難搵主持，始終要去呢啲戰亂嘅國家，有啲屋企人係唔會讚成，變咗係好難搵主持。而我都一把年紀，如果今次唔主動嘅話，我係冇乜機會。況且我又冇包袱，所以就決定舉手去做。（出發前有冇寫定遺書？）哈哈，咁又冇咁誇張，其實我係樂觀派，如果要死嘅話，行行吓街都可能出意外。不過監製同攝影師就早過我去到當地做咗資料搜集，係幫我打咗個底。」

黎芷珊勇闖戰亂國家。（陳順禎攝）

黎芷珊深入以色列加薩戰亂地區做資料蒐集期間，附近建築物被一枚炮彈擊中爆炸發出巨響，令她感受到死亡的威脅：「其實喺當地，我哋周不時都會聽廣播聲，而最令我好驚嘅就係炮彈聲，因為我從未試過有炮彈聲係咁近我哋爆，記得我哋喺加薩邊皮，喺一啲村落做緊資料蒐集，當時我同監製係間屋裡面，忽然間有炮彈爆炸，係爆到成個地下係震，我直頭係成個人彈起，係驚到匿埋喺監製後面。（有冇買重保險？）其實香港係買唔到，佢哋係唔受理。咁唯有去當地買保險，不過係好困難同好貴。」

黎芷珊勇闖戰亂國家。（陳順禎攝）