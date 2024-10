歌手譚嘉儀(kayee)相隔兩年今晚(25/10)於灣仔演藝學院舉行《譚嘉儀 Be with You 演唱會》。kayee開騷前接受《香港01》訪問時表示:「其實知道今晚要開騷,尋晚我係緊張都訓唔著,喺張床度碌嚟碌去,仲搵啲朋友訴苦話訓唔到。同埋呢個星期聽天文台話會打,我其實係好擔心,不斷咁祈禱千祈唔好打風,最終好安全咁開騷,個心先定返落嚟。(為咗呢個騷減咗磅?)我係減咗成十磅咁多,而呢個目標都係我預期之內,如果我再減嘅話,我就會跌落3字頭Kg嘅磅數,咁梭嘅話打風真係吹得走。(瘦咗咁多咪可以買童裝衫?)童裝就真係不嬲都買嘅,高度問題係可以著嘅。」

譚嘉儀相隔兩年再開個唱。(陳順禎攝)