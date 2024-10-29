黑色月光｜楊茜堯濃妝獲讚又型又靚　王浩信齊蔭頭被封「都敏風」

昨晚（28日）首播TVB劇集《黑色月光》，一開場的公關阿姐Moon姐（楊茜堯飾）大戰呃錢網紅KOL寶兒（鄧伊婷飾）已相當精彩，並暗藏兩大亮點。劇集一開始已是繁華香港夜景加航拍影著王文傑（彭迪安Eddie飾）抱起寶兒床戰，之後事件演變成「激戰」，揭發被偷拍的文傑對寶兒拳打腳踢；由於出手勁重，文傑一度以為錯手殺人，遂找Moon姐出手拆局。Moon姐一殺到現場，即安排手下質寶兒食藥，及吩咐同事遙距起寶兒底及截停趕來的傳媒，最後以氣定神閒又咄咄逼人的手法，著寶兒交出床照的雲端Password，完美善後。網民笑言Eddie做回壞人相當有感，笑指「做好人始終適應唔到」，至於鄧伊婷則獲讚入型入格。

呢場呃錢網紅被毆打戲成為首集焦點。

遭Eddie意外真摑痛到喊反而讚好？與楊茜堯演對手戲真心驚

該幕播出後，除楊茜堯的濃妝及超凡氣場獲網民大讚合適兼又靚又型，鄧伊婷的「瞓身見紅」演出亦獲得了高度的關注。伊婷受訪時透露相關場口難度甚高、且相當考驗體力：「開場段戲Eddie由廳抱我入房雖然得一秒左右，但因為要就返航拍機，我哋係拍足幾個鐘嘅，佢抱我都抱到冇晒力。」伊婷續指是次是其「苦等」多時的螢幕初吻，並笑言當她向朋友透露對象是「Eddie Pang」時，朋友竟誤會是台灣型男彭于晏，相當搞笑。談到遭Eddie拳打腳踢，伊婷笑言：「Eddie仲緊張過我，好彩我哋之前拍《狀王之王》熟咗冇咁尷尬。我有有叫佢唔好留力、照做，我自己會識避，但最終佢都係唔小心真打咗我兩、三次，一Cut機時我真係痛到標眼水，但我覺得個痛感反而令件事更逼真。」並笑言：「好多人見到我畀人打都好似好興奮。」伊婷續指能夠與楊茜堯有對手戲感覺很興奮，並直指對方氣場好強：「因為佢《宮心計》姚金鈴個角色做得太好，我一直都有啲驚佢，到真係拍時，佢啲氣場真係嚇到我有啲場口係真心驚出嚟，都好多謝佢帶我入戲。」

鄧伊婷話同楊茜堯演對手戲時，有被對方嘅氣場嚇到真心驚出嚟。

第三大亮點是王浩信新鮮感十足的造型。飾演金融界奇才成風的王浩信，為了幫好友SK（張頴康飾）對付蔣哲賢（尹揚明飾），奇裝硬闖蔣氏記者會現場，因而與阿Moon重遇，二人之後將發展一段一波十數折的戀情，成風更會成為為阿Moon遮風擋雨的白馬王子。昨晚王浩信喬裝的齊蔭頭不但搶眼，有網民更笑言氣質望落有點金秀賢在《來自星星的你》中都敏俊的影子，並即時將成風改名為都敏風。原來是次是王浩信罕有地挑戰暖男角色，為了配合角色每次現身均一表人才的觀感，王浩信每日埋位開工前都必定花至少一個半小時粉飾造型，並笑言花的時間是以往拍劇的1.5倍：「之前最多也只是花45分鐘做造型，但這套劇的燈光、造型和對於演員狀態的要求都很高。」

楊茜堯同王浩信頭一集啲造型已經好Sharp。

第四大亮點，是飾演余氏姊妹楊卓娜、楊茜堯及黃翠如的年青版（分別是葉蒨文、廖慧儀及區明妙），昨晚一集播出了三人昔日與家人開心慶祝片段，網民讚三位年青演員演技好之餘，又讚三人確實有點似樣，當中尤以出名與楊卓娜撞樣的葉蒨文最為吸睛，她與楊卓娜撞樣程度令有不少網民一度以為三人當中只有楊卓娜同時分飾年青版，相當有趣。至於激罕拍劇的廖慧儀，除演技令網民眼前一亮，網民亦讚她劇中造型夠晒青春活力兼吸引。