傳馬浚偉入主新城跑唔到數疑要炒人：有班員工打算擊鼓鳴冤搵鉅哥

馬浚偉於2021年成為香港電台創作總監，不過任職不夠幾年就迅速由港台「轉Channel」至新城，於2024年1月宣布出任新城廣播首席營運總監，轉了公司又升職，可謂是官運亨通。當年換了「新老細」後新城後辦了不少活動宣傳，在傳媒眼裡亦感覺到有一番新氣象出現。

馬浚偉親自主理METRO MUSIC 廣納潛質歌手音樂人。

有網民開帖大談馬浚偉。（截圖）

近日有Facebook專頁撰文回顧馬浚偉在這一年的政績，但竟狠批他在任時表現只是一般般，更大爆馬浚偉打算炒人「做靚數」。帖文開頭，就表示「有班新城員工打算去長江中心擊鼓鳴冤搵鉅哥」。所謂何事呢？文中解釋，因為新城屬長和旗下全資擁有的電台，又解釋表示，因為馬浚偉上任以來「跑唔到數」，所以來到年底交數時就計劃向員工開刀炒十多人。最終，這班員工深感不公，將會成為「老細」的代罪羔羊為「條數」埋單而決定越級向「大老闆」求助。

馬浚偉於2024年年初出任新城廣播首席營運總監。（資料圖片）

文中提及不少內幕消息。（截圖）

另外，文中對馬浚偉亦有批評，直言馬浚偉近年雖然不斷進修，但出身始終是歌手，演員，所以「馬浚偉是鉅哥比較remote嘅一隻馬」。文中亦列出一些馬浚偉出任首席營運總監一年以來的「政績」，直指他管理不善，例如不便用YouTube平台而選擇燒錢大搞自家影片網站MBOTV，6月舉辦《新城唱好海洋公園音樂會周禮荗作品展》，8月新城台慶，表示以上活動都入不敷支或賺錢不多。帖文更引來不少網民討論，有人直言：「MBOTV 聽都未聽過，自己寫平台server，諗吓都覺得貴」，更有人說：「呢個深宮計唐玄宗咪一年之內搞個安史之亂出嚟」，但亦有人支持馬浚偉的決定：「跑唔到數有冇事就睇你後台有幾硬，冇數交喺商業社會人頭落地好正常」

就傳聞《香港01》向有關方面查詢，新城發言人：「完全不是事實，不作回應」。

談及馬浚偉「跑唔數」的這篇帖文，引來不少網民討論。（截圖）