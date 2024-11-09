曾為碧咸準新抱！「紫天椒」嘉兒莫蕊茲大方出櫃　戀女模特兒6年

今年27歲的美國女演員嘉兒莫蕊茲（Chloë Grace Moretz），因曾演出《勁揪俠》（Kick-Ass）的「紫天椒」紅透全球，她更曾與碧咸的長子布魯克林相戀，可是在2018年抓包男友偷吃而分手，布魯克林現在則已婚，嘉兒也找到自己的幸福。



嘉兒莫蕊茲轉性愛女生，在與女模凱特哈里森（Kate Harrison）女友愛情長跑6年後，嘉兒大方在社群IG公開出櫃。（Instagram / @thekateharrison）

嘉兒莫蕊茲轉性愛女生，在與女模凱特哈里森（Kate Harrison）女友愛情長跑6年後，嘉兒大方在社群IG公開出櫃。（Instagram / @chloegmoretz）

嘉兒莫蕊茲後來轉性愛女生，在與女模凱特哈里森（Kate Harrison）女友愛情長跑6年後，嘉兒大方在社群IG公開出櫃，她說：「作為一名女性，政府無權干涉我的身體，我的身體只能由我自己和我的醫生來判斷、定義與決定，作為一名女同性戀（as a gay woman），我相信政府有必要為LGBTQ+ 群體提供法律保護，我們需要在這個國家得到保護，並獲得我們平等為人的需要與呵護。」

「紫天椒」嘉兒莫蕊茲公開出櫃。（Instagram / @chloegmoretz）

「紫天椒」嘉兒莫蕊茲公開出櫃。（Instagram / @chloegmoretz）

「紫天椒」嘉兒莫蕊茲公開出櫃。（Instagram / @chloegmoretz）

「紫天椒」嘉兒莫蕊茲公開出櫃。（Instagram / @chloegmoretz）

延伸閱讀：Katy Perry 39歲回歸樂壇擅闖保護區拍MV疑觸法 IG性感照變證據？

+ 30

延伸閱讀：

情侶檔合作不僅《蜘蛛人4》...千黛亞加盟諾蘭新片 陣容還有安海瑟威、麥特戴蒙

不是基努李維 「捍衛任務」殺神差點就是布魯斯威利

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】